Los bomberos de la provincia se manifestarán el próximo miércoles en Cádiz

Los bomberos que componen el Consorcio de la Provincia de Cádiz, entre los que están incluidos los del parque de Jerez, han convocado una manifestación para el próximo 21 de septiembre a las 10 horas por las calles de Cádiz.

Se trata pues de una iniciativa dirigida por un grupo de bomberos, que no los sindicatos, que se encuentran actualmente en negociaciones.

El recorrido previsto será Av. de los Astilleros (Consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz), Pza. Sevilla, Lázaro Dúo, Plaza San Juan de Dios, San Francisco, Corneta Soto Guerrero, Plaza de España, Av. 4 de diciembre de 1977 (Diputación de Cádiz), en Cádiz.

A través de un comunicado, el colectivo de bomberos ha dejado claro su intención de abordar un nuevo convenio colectivo "sin cargarnos el Consorcio, como dicen algunos, queremos igualdad". En este sentido, destacan un "complemento específico, es decir la peligrosidad, penosidad y dedicación, con el mismo reconocimiento que se les hace a otros compañeros de Andalucía".

Asimismo, solicitan "remediar la falta de personal", una situación "insostenible que aumenta nuestra peligrosidad y no nos permite establecer protocolos de actuación con eficiencias y garantías". Precisamente en este apartado han vuelto a insistir en la necesidad de completar el cupo de guardias, donde en Jerez, por ejemplo hay menos efectivos que cuando se abrió el parque a principios de los 80. "Queremos que las vacaciones, asuntos propios o bajas no supongan una reducción de las guardias y que estas se cubran mediante una bolsa de horas indeterminadas por razón del servicio. Las guardias se establecen en función del riesgo, población y extensión, como tal no puede reducirse".

Por último, abogan por "dignificar este oficio que tenemos y convirtamos a los bomberos de la provincia de Cádiz en un baluarte de lo que debe ser un servicios de bomberos profesional".