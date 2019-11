David Puerto pregona hoy la Navidad de la Asociación de los Belenistas en los Claustros

Este viernes se celebra el XI Pregón de Navidad de la Asociación de Belenistas de Jerez. David Puerto Román pone voz esta noche a la fiesta en el acto que comenzará a las 21 horas en los Claustros de Santo Domingo.

“La verdad es que me siento muy orgulloso por tener la oportunidad de pregonar la Navidad de mi tierra. Jerez vive su Navidad de una forma muy particular, con mucha esencia, algo que hace que estas fiestas sean únicas”, declara Puerto. El pregonero añade que “la Navidad jerezana se vive intensamente gracias a su belenismo y sobre todo a sus zambombas. Estoy muy agradecido a la Asociación de Belenistas de Jerez por haberme dado la oportunidad de anunciar que la llegada del Niño Dios está cerca”.

"La Navidad es familia, compartir, felicidad y amor. En estos días volvemos a sentarnos toda la familia juntos en la mesa. Mis padres, mis hermanas, mis abuelas, mis tíos, mis primos. Son momentos de gran felicidad. Este año echaremos de menos a mi abuelo Manolo, pero estoy convencido que desde el cielo desea que sigamos disfrutando de la Navidad en familia”, reconoce Puerto.

El pregonero de la Asociación de Belenistas quiere centrar su mensaje esta noche en la “llegada del Niño Dios. Y por ese motivo Jerez se prepara para celebrar una gran fiesta. A su manera, con su idiosincrasia”. “La Navidad en Jerez es el Niño Jesús, la Virgen, San José, fiesta, zambombas, alegría, luz, belenismo, Reyes Magos, ilusión, compartir, dar. Y un poco de todo ello va reflejado en el pregón. Es un pregón donde la gran mayoría de los jerezanos que lo escuchen creo que se sentirán identificados”, añade.

Puerto pone en valor el trabajo de la Asociación por “continuar con la tradición belenista en la ciudad”. “Ellos han logrado que el belenismo siga muy presente en Jerez, que se sigan montando belenes, que el ir a visitar dioramas sea una cita ‘casi’ obligada en estas fechas. En el fondo, gracias a ellos, todos somos un poco belenistas, con más o menos arte”, destaca.

“Desde niño me ha gustado mucho montar el nacimiento en casa e ir a visitar con mis padres las exposiciones de dioramas y belenes del centro. Mis padres siempre me lo inculcaron y quién me iba a decir a mí cuando miraba embobado con pocos años los nacimientos que se hacen de noche o de día, los que se mueven, o el de los animales de Capuchinos, que, un día, esos artistas de este oficio iban a darme la oportunidad de anunciar la Navidad de mi Jerez. Las cosas de Dios”, declara el pregonero.