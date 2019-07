Quejas por la falta de enfermeros en las noches en una residencia de ancianos

Familiares de usuarios de la residencia DomusVi Monte Alto denuncian que durante “varias noches” no ha habido enfermeros en el centro. Según relatan los familiares, “confiamos” en este centro porque “nos prometieron” el servicio de enfermería “las 24 horas”. Añaden, además, que “un auxiliar no puede realizar ciertas prácticas, como una aspiración por asfixia, por lo que la primera atención antes de que llegue el 061 no se puede dar. El trato es denigrante”.

La directora del centro, Lorena Campos, niega que se haya suspendido el servicio nocturno, sino que se ha tenido que “reorganizar” al no encontrar personal de enfermería que cubra las vacaciones. “Desde hace muchos años ofrecemos un servicio de mañana, tarde y noche, eso no ha cambiado. Pero en este periodo vacacional estamos teniendo problemas para cubrir los puestos. Un problema que también se está teniendo en otros centros de España”, declara Campos.

La directora reitera que la ausencia de enfermeros por la noche “ha sido puntual”. Asimismo, explica que la organización de los turnos es competencia del centro sin tener la obligación de cubrir las noches. “Aún así lo tenemos porque consideramos que es un servicio necesario. En estos momentos seguimos en la búsqueda activa para dar cobertura al servicio de enfermería en vacaciones”, remarca Campos.

Por su parte, desde la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación confirman que este centro sociosanitario supera la ratio de enfermeros en relación a las personas asistidas –la última visita de la Inspección fue el pasado día 10–. Desde Políticas Sociales añaden que “la residencia sí cuenta normalmente con DUE (Diplomado Universitario de Enfermería) en turno nocturno. El problema es que en período vacacional tienen que organizar los turnos. Ellos tienen la voluntad de contratar más personal de enfermería que apoye la cobertura de DUE en servicio nocturno, pero no encuentran trabajadores que se ofrezcan a cubrir esas vacantes”. Ahora el SAS ofrece contrataciones a este tipo de profesionales, “copando la mayoría del mercado”.

Confirman que la distribución del personal a lo largo de la jornada –esto es en los 3 turnos de mañana, tarde y noche–, “si hablamos de recursos residenciales, es una potestad organizativa de la entidad. En ninguna parte de la norma se contempla que deba existir un servicio de DUE durante la noche”.