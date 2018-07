"Queremos hacer un PP de abajo a arriba"

La ex ministra de Trabajo Fátima Báñez estuvo en la mañana de ayer en Jerez para participar en un acto donde hizo campaña en defensa de la precandidatura de Soraya Sáenz de Santamaría a liderar el PP. El acto se celebró en la terraza de la sede de la formación, en el céntrico Edificio Maravillas.

Báñez, que es la número dos del equipo de Sáenz de Santamaría, aseguró de la precandidata es "quien puede hacerlo mejor" ya que "está preparada, tiene experiencia en la oposición y, sobre todo, en el Gobierno porque ha estado en los momentos más difíciles que ha pasado este país". "Es una mujer preparada y con ilusión, sabe trabajar en equipo y, lo más importante, tiene ganas de ser la primera mujer que sea presidenta del Gobierno de España", añadió.

Por ello, afirmó que la candidatura que encabeza Sáenz de Santamaría aboga por un proceso de primarias donde haya "fair play" y por un postcongreso donde prime la "integración" ya que "en el PP todo el mundo es importante para seguir sumando". Así, aseguró que se pretende conseguir un PP "más abierto a la gente porque tenemos que seguir siendo el partido de centroderecha reformista y liberal". Enfatizó la importancia de destacar el papel de la militancia haciendo un partido "de abajo a arriba", "no como Ciudadanos que pone al líder y luego busca como tapar los huecos".

La ex ministra también aprovechó su intervención ante la militancia jerezana para cargar contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez. "Ahora no estamos en el gobierno porque Pedro Sánchez, el que perdió las elecciones, se unió a los nacionalistas, a los independentistas, a Bildu y a los populistas para sacarnos de manera excepcional. Es la primera vez que hay un gobierno con un presidente que no ganó las elecciones; lo que hay en España es un pacto de perdedores, un gobierno malo para todos los españoles", advirtió.

Incluso le acusó de haber empezado a "pagar la factura" de la investidura. Así, sentenció: "Está prometiendo el acercamiento de los terroristas; y a Torra lo ha citado en Moncloa pero no ha llamado antes al presidente del PP o al de Ciudadanos para ir los constitucionalistas unidos. Y a Podemos le ha dado la radiotelevisión de todos los españoles en lugar de buscar un pacto por la financiación autonómica".