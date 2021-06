Alumnos y alumnas de los centros de Educación Permanente Trece Rosas y El Aljibe han mostrado su malestar ante la decisión de la Consejería de Educación de suprimir la segunda convocatoria, la de septiembre, de las Pruebas de Acceso a los Ciclos de Grado Medio y Superior.

Este colectivo, donde se incluyen también el resto de centros de Andalucía y por supuesto de la provincia de Cádiz, también ha expresado su indignación por el cambio del modelo de examen hace unos meses, una circunstancia que consideran “una desventaja” sobre todo porque “todo lo que hemos preparado sobre una argumentación, y no con tipo test como han decidido realizar este año, avisándolo hace ahora tres meses”.

Ante esta situación, el alumnado ha comenzado a recoger firmas con la idea de solicitar ante la delegación territorial y posteriormente ante la Consejería de Educación, lo que entienden como “un agravio”.

Del mismo modo, los afectados denuncian que en el caso de los que deben afrontar las pruebas de acceso a Grado Superior, que tendrán lugar este jueves, “aún no hemos recibido la clave para poder entrar en la plataforma desde la que se va a realizar la prueba. Hemos llamado a Sevilla hace una semana, y nos dijeron que aún quedaba tiempo, pero lo cierto es que tenemos la prueba el jueves y todavía no sabemos nada”.

Pero lo que más indigna al alumnado es que la asignación que se les ha otorgado para la realización de los exámenes. “Pedimos en la inscripción un centro examinador de nuestra zona, pero resulta que al cambiar el modelo y hacerse de manera digital, la Junta ha designado por su cuenta las sedes y hay algunas personas de Jerez a las que les ha tocado un centro en Arcos. Conozco a gente que va a andando desde San Benito a El Aljibe para dar clases porque no tienen vehículo, ¿es lógico que tengan que ir a Arcos?”

Asimismo, denuncian la escasa empatía que se tiene con el alumnado “porque nos han fijado los exámenes solamente en turno de tarde, mientras que el año pasado había de mañana y tarde. Hay gente que tiene que trabajar y ya no sólo eso, es que el primer día, la presentación es a las 15:30 de la tarde, cuando los exámenes duran hasta las 21:00. Lo mismo ocurre con el examen de inglés, para el que nos han pedido que llevemos cascos, aunque luego no nos dicen si va a haber listening.Esto no es serio”.

Para recoger firmas, el alumnado ha abierto una dirección de mail agzochomil@gmail.com para que los afectados se pongan en contacto enviando su DNI y nombre.

La indignación en este asunto, no obstante, también ha llegado al profesorado de muchos centros, que consideran una injusticia que se haya cambiado el modelo de examen hace tres meses cuando la planificación que se había realizado no estaba centrada en un tipo test.