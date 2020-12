Red Madre es una "red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto". En la provincia hay tres sedes, una de ellas en Jerez, y la secretaria de la junta directiva de Red Madre Cádiz, Paloma Pemán, subraya que con esta crisis sanitaria por el coronavirus "no nos hemos tenido que reinventar, pero sino cambiar la forma de hacer las cosas".

"Ha aumentado el número de mujeres que acuden a nosotros y en esta pandemia hemos pasado de unos 50 niños a unos 65-70 pequeños atendidos", declara Pemán. La asociación cuenta con buena 'salud' porque "tenemos mucha ayuda de particulares, aunque necesitamos voluntarios, sobre todo en el Campo de Gibraltar, que estamos en crisis por la falta de voluntarios".

"Uno de nuestros patronos decía en la última reunión a nivel nacional que toda mujer que pensara abortar debería poder conocer a Red Madre para poder ver alternativas. Es muy importante difundir lo que somos para que las mujeres tengan esa oportunidad. En el tema del aborto hay un plazo muy corto para que la mujer se lo piense y en tres días, una mujer que está perdida, agobiada, presionada... No encuentra una salida normalmente de alguien que le pueda ayudar. La presión y el conflicto que tiene la mujer con el aborto es tremendo, y para muchas personas de su entorno la solución 'fácil' es 'quítatelo'. Por eso es importante que nos conozcan", subraya la secretaria.

El perfil de la mujer que acude a Red Madre es muy amplio, desde menores hasta mujeres de más de 40 años. "Las mujeres llegan a Red Madre buscando asistencia, normalmente lo que esperan es la ayuda material para sus bebés, pero lo que intentamos es ayudarlas a que salgan adelante", declara Pemán. "Muchas viven ocupando viviendas y ahí damos asesoramiento jurídico y vemos qué se puede hacer con los Servicios Sociales. También otras mujeres necesitan ayuda psicológica y se atiende. También tenemos matronas y ginecólogos para cubrir todo lo que necesite la mujer. Además, tenemos un voluntariado grande, sobre todo de mujeres que ven a las usuarias una vez al mes y se preocupan de todo lo que les atañe", informa la secretaria de la red provincial.

Red Madre es una asociación creada en 2007 y constituye por toda España una red de voluntarios "formados para la atención directa a mujeres embarazadas con dificultades y de entidades que trabajan en apoyo a la maternidad. Queremos transmitir a la mujer, y a la sociedad entera, que estar embarazada es una buena noticia".

Poco después de su fundación, llegó la crisis y "en Jerez nuestro vicepresidente Crescencio Fernández dijo que si estábamos ayudando a las mujeres que pensaron en abortar, cómo no íbamos a ayudar a una mujer que no lo ha pensado y de una forma 'heroica' ha decidido a seguir adelante a pesar de no tener medios suficientes. Y entonces empezamos con dos facetas, la de ayuda al embarazo imprevisto y la de asistencia".

"Queremos darnos a conocer para que cualquier mujer que esté en el conflicto de si abortar o no pueda hablar con nosotros", incide Pemán. Red Madre en Jerez facilita el siguiente teléfono 662 438 694 para quien necesite ponerse en contacto con la entidad o formar parte como voluntario.