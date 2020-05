Reencuentros emocionantes pero raros

“Los niños han flipado cuando han visto a los primos”. Lunes 11 de mayo de 2020. Comienza la Fase 1 de la desescalada. Familias y amigos pueden reencontrarse, siempre con unas medidas de prevención como mantener la distancia y llevar mascarillas y guantes. Una de las muchas familias que se reunió este lunes fue la de Desirée Rubiales Mena. “A mi hermana, Tatiana, y a sus hijos no los veía desde el principio del estado de alarma. Ha sido emocionante pero raro por eso de no poder darnos besos y abrazos. Una distancia que con los niños es más difícil de contener”, cuenta.

A sus padres sí los ha visto más a menudo, ya que ellos han cuidado de los pequeños Nico y Leo mientras ella salía a hacer los recados. “Mi marido, Aleks, es piloto de British Airways y, al no ser residente en España, pues de momento está en Londres, sin volar y sin poder regresar porque no le dejan entrar. Al estar la mayor parte del tiempo allí pues le piden ser residente en Inglaterra. A él sí que no lo veo desde principios de marzo. Es muy duro porque no se sabe aún cuándo podrá regresar”, explica esta profesora de danza clásica.

Aun así, el día estuvo lleno de ilusión. “Y aunque hemos hablado por videollamadas y tal, pero no es lo mismo verse en persona, claro. Nos ha hecho a todos mucha ilusión, pero los niños... han flipado, aunque sí que han tenido mucho cuidado con lavarse las manos, no tocar nada y todo lo demás. Pero poco se les puede decir en este momento de reencuentro con los primos Candela y Hugo”. A partir de aquí, “se podrán hacer reuniones más tranquilos, si no vamos para atrás, claro. Haremos lo que nos permita nuestro horario”.

Algunas familias, según sus circunstancias, prefieren esperar unos días “para ver cómo se desarrolla todo. No lo tenemos muy claro aún. Quizás sí demos el paso en un par de semanas, pero todavía nos da algo de miedo reunirnos, sobre todo si hay personas mayores en el reencuentro”, confiesa una madre.

Otras familias no han podido llevar a cabo esta deseada cita por vivir sus seres queridos en otras provincias y es que la Fase 1 no permite viajar fuera de Cádiz. Un padre está en duda porque con los niños “esto es complicadísimo y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Vamos a esperar, a pensarlo mejor”. Otro opina que usando “el sentido común, que los peques vean a sus familiares es muy sano. Pero siempre usando el sentido común”. Así que hay opiniones de todo tipo. Hay quien asegura que hasta que no se hagan la prueba no se reúnen con nadie.

En el caso de la familia de Cuca Corcuera, han decidido reencontrarse. Su hermana debe regresar a Madrid para incorporarse al trabajo como sanitaria tras su confinamiento en Jerez, con su madre. Era el momento ya de verse antes de su marcha.

Farmacéutica y tecnóloga de los alimentos, Cuca ya en enero tenía mascarillas y advertía de la necesidad de comprarlas. “Mi madre, que está jubilada, estaba en Asturias y le dije que regresara en previsión de lo que podía pasar. Luego llegó mi hermana de Madrid con su marido y sus hijos. Pasaron la cuarentena por si acaso. Y no nos hemos visto casi hasta ahora. A mi madre le ha dado mucho miedo el reencuentro, no se ha quitado la mascarilla ni los guantes y los niños se han portado muy bien. Y es que mi marido trabaja en contacto con los hospitales y claro, hay que tomar muchas precauciones”. Cuca considera importantísimo salir con la mascarilla, mantener la distancia social, “porque si no lo hacemos, habrá brotes. Hasta que no haya un tratamiento o vacuna esto no va a parar”.

Ahora lo siguiente será poder salir a pasear con la abuela. Todos juntos. Por fin.