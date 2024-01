El reloj del Ayuntamiento de Jerez, una máquina ajustada a la milésima de segundo para no fallar en las Campanadas de Fin de Año

2024 ha empezado con imágenes de Jerez en las televisiones de Andalucía. Canal Sur apostó por la ciudad para despedir el año y el reloj del Ayuntamiento se convirtió el pasado 31 de diciembre en el gran protagonista de la noche. El relojero municipal, Francisco Osuna, reconoce que "ha sido una responsabilidad. Es un trabajo que se hace constantemente por mi parte y no tenía mucha inquietud en que no fuera a funcionar. El reloj lo he ajustado a la milésima de segundo durante todo el mes de diciembre, ha sido un poco obsesivo. La gente que estuvo allí delante del reloj lo vio al segundo. Mecánicamente estaba seguro de que no iba a tener ningún fallo, marcha perfectamente".

Días antes de dar las Campanadas se creó cierto 'revuelo' al comunicar que el reloj del Ayuntamiento no da los cuartos. "La mayoría de los relojes no tienen cuartos, pero la magia de la televisión hizo que sonaran en Jerez", cuenta Osuna.

Como curiosidad, el relojero detalla que el reloj de la fachada del Ayuntamiento "la parte que controla las agujas es un mecanismo de engranaje, pero funciona a través de un ordenador que es el que controla el movimiento de las agujas. No es un reloj de péndulo, sino que es electromecánico. La verdad es que la experiencia de este 31 de diciembre ha sido muy bonita".