“Un preso tiene más privilegios que mi abuelo en la Residencia Vitalia Home”

“Un preso en una celda tiene más privilegios que mi abuelo en La Marquesa”. Así se expresa Kiko, nieto de un usuario de Vitalia Home cuya historia es una de las muchas que están viviendo desde hace un mes los familiares de los más de doscientos usuarios de dicha residencia de mayores.

Su grado de indignación es altísimo, igual que el de otros usuarios que han decidido unirse a través de un grupo de whatsaap para reivindicar sus derechos y pedir responsabilidad jurídica a los rectores de este centro.

El colectivo suma ya, al menos hasta el día de ayer, 23 personas, entre ellas una abogada que se está encargando de dirigir toda el tema jurídico. “Todos los días me llama alguien más para unirse contra ese frente común”, explica Raquel Cala, la impulsora de este grupo que perdió a su tía la semana pasada y desde entonces se ha convertido en el nexo de unión entre todos.

A lo largo del último mes y medio, las historias de las familias de los más de doscientos usuarios de dicha residencia de mayores, la más grande de Cádiz, son múltiples. Algunos pueden respirar “porque por lo menos mi abuelo sigue vivo”, comenta uno de esos familiares, pero otros lamentan indignados la pérdida de muchos de sus seres queridos en medio de una total impotencia.

La historia de Raquel no tuvo un final feliz porque su tía, de 87 años, murió en el hospital de coronavirus. Después de varios días llamando a la residencia “y no poder hablar con ella, me decían que no se podía poner”, recibió una llamada del hospital informándole de que su familiar llevaba en zona Covid-19 “desde hacía cuatro días y en la residencia no me habían dicho nada”.

También tuvo un final triste la historia de otra persona, que según apuntan sus familiares (prefieren no dar sus nombres), “dio positivo en dos test que le hicieron pero nunca fue trasladada al hospital y murió en la residencia”.

La de Kiko, por contra, es una situación “por el momento favorable”, advierte. Su abuelo dio positivo en la residencia y “fue trasladado al hospital, donde ha estado ingresado durante varias semanas hasta superar el virus”, relata. Su sorpresa fue que al regresar a la residencia, como dicta el protocolo, se le colocó en “una habitación aislada”. Sin embargo, denuncia que su abuelo “está allí sin nada, totalmente incomunicado durante todo el día, y pese a que tiene su televisión, no se la han colocado. Está solo, sin una radio, sin un libro. He llamado y denunciado la situación pero no me han hecho caso, ni la directora ni el director regional, al que también me he quejado”.

Kiko defiende el trabajo del personal “porque ellos están haciendo su labor y a nosotros siempre nos han tratado bien, pero están desbordados, no es culpa suya”.

Otra de las malas experiencias de esta crisis del coronavirus en Vitalia Home la está sufriendo Margarita (es un nombre ficticio porque no quiere dar el suyo). Hace unos días “mi padre falleció en la residencia, aunque sinceramente, no nos creemos que haya sido de muerte natural”, explica, y ahora vive en un sinvivir pues dentro de la instalación también tiene a su madre.

“A mi madre le han hecho ya dos test, porque estuvo con mi padre hasta última hora y está aislada, y en los dos ha dado negativo. Está sola en su habitación, y hemos intentando hablar con la residencia para llevárnosla, porque nos da miedo, pero no nos dejan por protocolo. Ya no sabemos qué hacer, y si ha dado negativo en los últimos dos test, ¿por qué no podemos sacarla?”, concluye.