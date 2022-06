Respaldo de Teresa Rodríguez a la huelga de trabajadores de Majorel en Jerez

“No entendemos cómo no está todo el mundo hoy aquí porque se trata de una empresa con 1.800 trabajadoras y trabajadores. Es curioso que cuando hay una huelga en el sector del metal a los políticos no se nos ocurre no pasarnos por allí, y en este sector, que se considera sector precarizado en parte porque está muy feminizado, no vemos tanta tensión política”, ha lamentado este lunes en Jerez Teresa Rodríguez. La candidata a la presidencia de la Junta por Adelante Andalucía ha estado esta mañana en el Parque Empresarial respaldando la huelga de la plantilla de la empresa de contact center Majorel.

“Este es un sector que está creciendo y en el que tiene que haber una implicación del poder político para facilitar el respeto a las trabajadoras de nuestra tierra. Desde la Administración Pública se pueden hacer muchas cosas. Entre ellas, condicionar los fondos europeos y los fondos de rescate al respeto de la normativa laboral vigente y a la mejora de las condiciones laborales del personal”, ha explicado Rodríguez. “Tenemos una herramienta muy importante en los fondos europeos para exigir a las empresas del sector privado en Andalucía que ofrezcan un empleo de calidad”, ha insistido, al tiempo que ha denunciado “el abuso de subcontratación”.

En este sentido, ha añadido que hay un claro “abuso de parcialidad en las jornadas. Las jornadas a tiempo parcial no son para estirar a las trabajadoras y los trabajadores como un chicle. Son en función de si hay una producción que requiere el tiempo parcial, pero aquí se utiliza para poder contar con ellas en cualquier momento del día, impidiendo que tengan posibilidad de conciliar y de tener una vida normal. Por tanto, hay un fraude en el uso de la parcialidad, un fraude en el uso de la subcontratación de las empresas de trabajo temporal para precarizar aún más el empleo y hay también obviamente unas condiciones salariales que no son asumibles. Una subida del 0,5% cuando tenemos una inflación del 6% es directamente una falta de respeto”, ha zanjado la candidata andalucista, para quien es imprescindible no solo “visibilizar este conflicto” y que las administraciones públicas, “como clientas también de este tipo de servicios de telemarketing, exijan a las empresas condiciones laborales dignas”.