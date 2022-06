El ‘Reto Solidario a favor de Diego’ cumple su objetivo y llega a Jerez

El ‘Reto Solidario a favor de Diego’ llega a Jerez. Tras doce etapas por Andalucía, que se iniciaron el pasado 1 de junio, José Antonio Parra, atleta con un 84% de discapacidad visual que atesora grandes éxitos en diferentes competiciones y tío-abuelo del pequeño Diego Ramos Carretero, diagnosticado de Atrofia Muscular de la Médula Espinal (A.M.E), cumplió lo prometido. Bajo el lema ‘Diego por Andalucía y Andalucía por Diego’, Parra ha realizado en bicicleta tándem un recorrido de unos 150 kilómetros al día por todas las provincias andaluzas, en el que ha estado acompañado por un guía, por la abuela del pequeño, María Ángeles, y por Ángel Justo como apoyo logístico. El objetivo de este reto es hacer visible la enfermedad y recaudar fondos que permitan a Diego tener a su alcance los mejores medios.

Numerosas personas, entre las que se encontraba la alcaldesa, Mamen Sánchez, se dieron cita este domingo al mediodía en la plaza del Arenal para dar la bienvenida a José Antonio y a sus acompañantes, que llegaron ‘escoltados’ por un grupo de ciclistas que los habían esperado en la rotonda al ciclista, junto al cementerio.

Emoción, lágrimas, palabras de esperanza y un reto conseguido. José Antonio Parra confesaba días atrás que “no me podía quedar de brazos cruzados, tenía que ayudarle”. Y así ha sido. Tal como prometió, Parra ha llevado a Diego por todas las provincias de Andalucía con este proyecto. Parra se mostró emocionado por el recibimiento y apuntó que la idea de dar a conocer esta enfermedad “creemos que se ha cumplido. El Reto cogió una magnitud impensable. Y yo, que nunca he cogido la bici más de dos días seguidos, pues ahora han sido doce. Pero te puedo decir que no me duele nada. No sé de dónde han salido las fuerzas, pero esto ya no para”.

Parra quiere agradecer, “en letras mayúsculas, la labor de Fernando Plaza y Ángel Justo, que le han acompañado en el reto, “y es que hay gente buena en la vida. ¡Menudo equipo que hemos formado!”.