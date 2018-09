Reto conseguido

La ONG 'Voluntarios por otro Mundo' impulsó y apoyó la iniciativa del jerezano David Lorenzo, en la que recorrió a pie los 150 kilómetros de la costa gaditana que separan Cádiz de Tarifa. 'Voluntarios por otro Mundo' con sede en Sevilla, mantiene abierta una delegación en Jerez en la que su principal objetivo es darle la atención necesaria y acoger a inmigrantes destutelados.

Hace semanas que el reto se consiguió, y David Lorenzo, junto con tres jóvenes inmigrantes, Zakariae Benmalk, Rachid Naaijou y Rida El Yakout, emprendieron una caminata de 5 días por las costas gaditanas para conseguir recaudar dinero para poder darle un hogar a esos jóvenes inmigrantes que al cumplir la mayoría de edad, son expulsados de los centro de menores y se ven solos en nuestro país. Muchos de esos chicos llegan a nuestras costas con tan solo 15 ó 16 años y 'Voluntarios por otro Mundo Jerez' intenta darle todo tipo de facilidades a estos jóvenes inmigrantes, desde formación, viviendas, ropa, comida…

Los inmigrantes se convierten en una identidad más que en una persona"

Por esto, David Lorenzo lanzó y consiguió el reto de recorrer juntos más de 150 kilómetros en el que han compartido de todo, risas, diversión, experiencias, atardeceres. El 29 de julio emprendieron su primer viaje juntos y el tiempo les acompañó en todo momento. "La experiencia salió muy bien, tuvimos mucha suerte con el tiempo y pudimos hacer muchos kilómetros todos los días disfrutamos de los baños, los chiringuitos…", cuenta David Lorenzo, el impulsor del reto.

Para David Lorenzo realizar esta travesía ha sido reto personal que siempre quiso cumplir, y hacerla mientras ayuda a esos chicos que necesitan un hogar, ha sido muy gratificante para él. "Emocionalmente ha sido increíble, le he podido ofrecer a ellos lo que yo quería, que era las mostrarles las virtudes de la costa", afirma David. Estos chicos llegan de Marruecos, Costa de Marfil, de Ghana y de otros países del oeste de África siendo menores y cruzan el Estrecho arriesgándolo todo. Por esta razón, la visión que tienen del mar es totalmente diferente a la que tenemos en este lado de la costa. David Lorenzo quería hacerles ver lo bueno del mar y ahora que tienen una nueva vida aquí puedan disfrutar de la costa como él hace.

Durante este viaje Zakariae, Rachid y Rida han aprendido muchas cosas con David, pero también David ha conseguido su reto más personal. "Ellos por su parte me han dado a conocer lo que yo quería, que era conocerlos a nivel personal, inmigrantes con nombres y apellidos. Conocí su historia, cómo llegaron aquí, por qué, cómo fue su travesía, etc.", explica Lorenzo. Los chicos por su parte también se sienten muy agradecidos con David, que tras este reto, se ha convertido en un gran ejemplo para ellos, "La experiencia ha sido muy buena. Aprendimos muchas cosas con él, cosas que no sabíamos antes. Con el hemos conocido la parte bonita del mar", cuentan.

Este viaje para los chicos ha sido muy enriquecedor y gratificante. "Yo nunca había dormido en la playa, nunca he viajado hasta ahora con David. Y si algún día voy a la playa, iré como cuando he ido con él. Hemos disfrutado de la playa, del atardecer, la supervivencia", cuenta Zakariae.

Toda travesía tiene sus buenos y malos momentos, pero para ellos no hay ninguno malo de este reto. "Tras recorrer 30 kilómetros por la playa y ver que por la tarde estábamos solos y viendo el atardecer. Pasar las noches en la playa era como una fiesta, poníamos nuestro toldo, los sacos y reíamos, charlábamos, disfrutábamos, hasta que nos quedábamos dormidos por el cansancio", añade David.

Después de 5 días intensos de largas caminatas, emociones, distintos atardeceres por las playas de Cádiz, risas, supervivencia…la llegada fue lo más emocionante del reto.

El reto fue lanzado a la página migranodeareana.com con el desafío de llegar a recaudar 3.000 euros para poder darle un hogar a esos chicos que están en la calle ahora mismo. Lo recaudado casi llega a su objetivo. "Recaudar casi 3000 euros en dos meses me ha sorprendido gratamente. Es un éxito este reto a nivel económico, porque a nivel emocional y de convivencia ha sido increíble", explica el jerezano David Lorenzo.

Este reto tiene un trasfondo muy importante para David, Él quiere eliminar los prejuicios que tiene la sociedad frente a estos chicos. "La mayor arma contra los prejuicios es involucrarse en primera persona y conocer a las personas directamente. Los prejuicios vienen mayormente cuando se empieza hablar de estadísticas, cuando se habla de número de inmigrantes, se convierten en identidad más que en personas, pero cuando tú conoces a esas personas y ves lo que hay detrás, el cómo ha llegado, por qué, es cuando realmente ves su situación. Nosotros también hemos sido inmigrantes", explica David.

Durante los meses de verano han llegado cientos de inmigrantes a nuestras costas y los prejuicios han aumentado. "Algunas personas creen que venimos para quitarles su dinero, pero nosotros venimos para buscarnos la vida, queremos cambiar nuestro futuro, hemos venido para salir de allí y hacemos de todo para cambiar nuestra situación. Nosotros hemos venido aquí para buscar un futuro, no para estar sentados", cuentan los chicos.

Estos chicos conocen la situación que viven los inmigrantes que ha llegado en estos meses y saben de primera mano cómo es el viaje hasta llegar a España. Ellos querían también ayudar a muchos chicos que llegan con este reto. Hay muchas personas como nosotros, muchos quieren entrar en los pisos y nosotros hemos hecho este reto para ayudar a esos otros chicos. El dinero se usará para abrir otro piso, queremos darle un hogar a jóvenes como nosotros", explican.

La solidaridad no tiene frontera y ellos mismos saben lo que es estar en la situación de los chicos que llegan a nuestras costas, y a pesar de lo poco que tienen, siempre tienden una mano a su compañero.