Retrasos y cancelaciones de vuelos: todo lo que debes saber

No hay nada más molesto que tener un viaje previsto para una fecha concreta y que, sin previo aviso, esta sea modificada o directamente anulada. Tanto si viajamos por negocios como si estamos de vacaciones, comprar un vuelo no es algo que se haga a la ligera. Solemos comparar las tarifas de las distintas compañías para encontrar la que más se ajusta a nuestro bolsillo y nuestras necesidades. Muchas veces preferimos pagar un poco más con tal de que la hora de salida y llegada se ajuste a nuestros planes y elegimos una compañía aérea que nos ofrezca mayor seguridad en relación con otras más económicas.

Algunas compañías de bajo coste ofrecen precios muy atractivos, pero muchas veces a costa de reducir otros servicios, y tienen fama de ser más informales en cuanto a la puntualidad y la atención al cliente. Por eso, muchos usuarios prefieren recurrir a aerolíneas que sean un referente nacional, ya que suelen tener un prestigio consolidado y mayores prestaciones, como en el caso de Air Europa en nuestro país, aunque ello suponga hacer un mayor desembolso en la compra del billete.

Cuando sufrimos un retraso o cancelación con una de estas compañías, esperamos que estas estén a la altura de la situación y nos den un trato considerado y acorde a su reputación. Pero esto no siempre es así y en multitud de ocasiones tenemos que insistir durante mucho tiempo para que nos atiendan y nos compensen por las molestias sufridas. ¿Sabías que puedes reclamar hasta 600 euros por el retraso o cancelación de tu vuelo?

LOS DATOS DE AIR EUROPA

Existe una regulación de la Unión Europea que te ampara para reclamar el retraso de un vuelo, la Regulación EC 261. Esta regulación poco conocida protege a los pasajeros ante cancelaciones y retrasos de las aerolíneas en determinadas circunstancias, estipulando una compensación económica de entre 250 y 600 euros.

Air Europa, la segunda aerolínea de bandera de España, tampoco se libra de los típicos retrasos y cancelaciones en su programación. A pesar de que Air Europa tiene la puntualidad entre sus objetivos, según las estadísticas aproximadamente el 2% de los vuelos que efectuó en 2021 llegó con retraso. Ese porcentaje puede parecer pequeño pero, si consideramos que la compañía transportó ese año a cerca de 47 millones de pasajeros, el número de personas afectadas por un retraso asciende a más de 940.000. Si eres uno de estos miles de pasajeros afectados por un retraso o cancelación debes saber que puedes enviar a Air Europa una reclamación y optar a una indemnización.

Aunque no nos guste, cuando viajamos estamos expuestos a sufrir algún percance. El inconveniente más habitual es el retraso en la salida de nuestro vuelo, es más, si volamos a menudo seguramente ya nos haya sucedido alguna vez, y si no, posiblemente nos acabará sucediendo. El retraso o cancelación de nuestro vuelo es algo que no podemos controlar ni evitar. Pero lo que sí podemos es exigir que nos compensen por las molestias ocasionadas, ya que en numerosas ocasiones llegan a producir serios contratiempos a los pasajeros afectados.

LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS

El retraso o cancelación de un vuelo puede suponernos multitud de inconvenientes, desde pasar horas y horas en el aeropuerto a pernoctar en un hotel que no teníamos previsto, llegar tarde a una cita importante o perder gran parte de nuestro valioso tiempo de vacaciones. Además del tiempo perdido, los retrasos siempre suponen un gasto económico extra, pues podemos vernos obligados a comer en el aeropuerto o pasar la noche en un hotel de tránsito. Por no hablar de lo que nos puede afectar a nivel emocional: hasta el más tranquilo puede acabar con los nervios a flor de piel por las largas esperas y la escasa información proporcionada por el personal encargado de atendernos.

Después de sufrir todas estas molestias, lo que menos nos apetece es empezar a buscar información sobre el proceso de reclamación. La buena noticia es que en la actualidad existen empresas dedicadas a realizar estas gestiones, por lo que la alternativa más rápida y sencilla es recurrir a su ayuda para que realicen todo el proceso por nosotros.

Air Europa opera en todo el mundo a través de una red internacional y vuela a más de 110 destinos en Europa, África, Oriente Medio y América, realizando unos 320.000 vuelos al año. Los pasajeros de algunos de ellos sufrirán, a ciencia cierta, retrasos y cancelaciones, por lo que es aconsejable estar informado de los derechos que los amparan.

El Reglamento europeo establece que las compañías aéreas no están obligadas a pagar una indemnización si ocurren circunstancias extraordinarias, por lo que frecuentemente las aerolíneas utilizan este pretexto para evitar pagar las compensaciones. Afortunadamente las empresas especializadas en ayudar a los pasajeros a recibir la indemnización correspondiente conocen la ley al dedillo y cuentan con las herramientas necesarias para verificar sus argumentos y comprobar si, efectivamente, pueden optar a ella.