Rezar mirando, JMJ-2023

¿Cuál es la forma adecuada de rezar?¿Cuál es la forma adecuada de rezar?

Un concepto que desde pequeño nos acercan y al que damos forma de una manera personal a medida que le dedicamos tiempo y moldeamos a nuestra manera.

“Cuatro esquinitas tiene mi cama cuatro angelitos que me la guardan dos a los pies dos a la cabecera y la Virgen Maria que es mi compañera”.

Aún recuerdo esa sensación rezando esta oración con mi abuela Ana y me dormía algunas noches que me quedaba con ella.

Del mismo modo que recuerdo esos vasos con agua y aceite en los que flotaban esas lucecillas que ponía a las imágenes sagradas que habitaban siempre su cómoda.

Esas pueden ser las imágenes que tengo de lo que es rezar. Por supuesto, con las intenciones puestas en la protección de los tuyos y pidiendo siempre que se alejara todo lo malo de todo el mundo en general, sin descartar dar gracias a nuestro Señor por la vida en general.

A ese sistema, conocido por mí desde pequeño he ido dando forma, la vida te va llevando por escenarios que te distraen y a veces te ofuscan, muchos de ellas, creando una distracción sobre este ejercicio de niño aprendido, que incluso nos arrastra a olvidarlo.

Y es que las personas, en ocasiones nos olvidamos de lo realmente importante. Es importante pedir por los demás, al igual que es importante dar gracias por lo que tenemos y analizar día a día las cosas que nos pasan, como las afrontamos y en que nos equivocamos, siempre, para una mejora continua de nuestra vida hacia los demás, porque pensar en una vida individual no tiene sentido, si cada uno de nosotros nos moviéramos mirando a los lados para no hacer daño habría menos caídas y seríamos mas fuertes.Como yo lo entiendo, y espero no estar muy alejado, rezar es una forma de vida, en la que tenemos que asumir que no estamos solos.

En los últimos tiempos, si bien es algo que tenía claro, tengo que decir que la fuerza de la oración no tiene límites, en cualquiera de sus formas. Esto es algo que he vivido recientemente y lo he sentido profundamente.

La pasada semana tuvo lugar un evento mundial que se produce cada cuatro años, las Jornadas Mundiales de la Juventud, en esta ocasión en Lisboa.

Las circunstancias se han presentado de tal forma que he tenido el privilegio de asistir a ellas, por supuesto sin el pensamiento de los que me rodean, puesto en la locura y el riesgo físico que conllevaba mi participación en las mismas.

Estaba obligado y, por supuesto, consciente de las limitaciones que podrían surgir, sobre todo físicas, como digo, obligado, a dedicar esa experiencia personal a dar las gracias a tantas y tantas personas que han dedicado tiempo de su oración para que en este momento pueda contar esta experiencia. Especialmente, las personas más cercanas son las que más han sufrido la carga más tensa, pero por alguna razón, Dios ha querido que sean muchas aquellas personas que han pedido por mi mejoría, a todos ellos tengo que decirles que he sentido la fuerza de su oración.

En mi caso, durante esta pasada semana, he querido rezar a mi manera, he rezado por todos como siempre he hecho, mirando.

Mirando lo que pasaba a mi alrededor, guardándolo con mi cámara, para poder dejar constancia de mi agradecimiento. Aún habiendo pasado momentos que me han preocupado, tengo que decir que los ha pasado SIN MIEDO, como ha pedido el Papa Francisco a los jóvenes en su homilía.

No tengo miedo.

Mientras tanto, sigo rezando con la vista.

Un agradecimiento enorme a los Hermanos de La Salle por su dedicación y amor a los jóvenes.