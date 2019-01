Roba a sus vecinos a través de un butrón en la pared del piso de enfrente

Una vecina de la Barriada de Federico Mayo ha denunciado el robo de diversos enseres personales por un supuesto okupa que vive "varios pisos más arriba". Pepi Rubio, la propietaria de la vivienda, situada en el número 19 de la calle Conde de Mirasol, asegura que hace un par de días "cuando fuimos al piso, que estaba cerrado, para adecentarlo para mi cuñado, que se iba a mudar allí, comprobamos que faltaban tuberías, losas y el termo".

"Nos resultó extraño pero al pasar mi novio a uno de los dormitorios comprobó que había un butrón en la pared tapado con una bolsa de basura", explica.

Lo peor, no obstante, "por el carácter sentimental que tiene", asegura Pepi Rubio, "es que se han llevado toda la ropa de mi abuela y todas sus figuritas, además de una moto, que estaba rota, pero que era de mi abuelo, y la habían despiezado".

Ante la sorpresa, los propietarios llamaron a la Policía que se presentó de inmediato. Al parecer, el supuesto okupa había accedido a la vivienda, un bajo, por el piso de enfrente, un piso que tras preguntar la Policía "tenía la llave el okupa de arriba, algo que yo imaginaba", reconoce Pepi Rubio. Es más, la propia dueña quedó sorprendida "al decir este hombre que además de él, tenían las llaves del piso de enfrente dos personas más".

No quedó ahí la cosa, ya que al acceder a esta vivienda, los propietarios vieron que dentro de este piso estaban todas las bolsas "tiradas por el suelo con la ropa de mi abuela. Yo no sé lo que me entró cuando vi eso", admite.

De momento, la familia propietaria ha interpuesto una denuncia contra este presunto okupa aunque por ahora "ese señor, que ha sido el que ha robado todo, no se lo han llevado ni detenido. Nos han dicho que van tomar las huellas. ¿Qué huellas si él tenía las llaves?".