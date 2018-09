Rodríguez Aguilocho pregonará la Semana Santa de Jerez 2019

Nombrado quedó el pregonero de la Semana Santa de 2019 por parte del consejo directivo de la Unión de Hermandades. Ocurría a última hora del pasado jueves. Se trata de Ángel Luis Rodríguez Aguilocho. La hermandad de la Soledad está de enhorabuena si tenemos en cuenta que en los últimos años han sido tres los pregoneros que han pisado las tablas del Villamarta para pregonar a la Semana Santa y, así, dirigir un piropo muy personal a la bellísima Virgen que en su Soledad se aferra al clavo del Señor.

Su teléfono, ayer por la mañana, no paraba de sonar. Felicitaciones y enhorabuenas por la totalidad del mundo de las hermandades que se alegraban por la designación de un cofrade conocido por todos. Ocurrió todo muy rápido. Una llamada antes de un partido de pádel le ponía en espectativa. El mismo jueves por la tarde. Una vez acabada la sesión deportiva, un sí enérgico. "Esto sólo te pasa una vez en la vida y eso de pensárselo no tiene sentido. Yo lo tengo muy claro porque me gusta escribir y porque es un sueño ser pregonero", comentaba ayer el Aguilocho a este medio. El pregonero sentía sensaciones encontradas. Por un lado, manifestaba encontrarse "contento y al mismo tiempo un poco liado. Y por supuesto muy responsabilizado. Tengo algunas experiencias con los atriles, pero esto es distinto. Es un acto muy mediático y el simple hecho de ver cómo se vuelca la ciudad contigo da un poco de vértigo". A un mismo tiempo, Rodríguez Aguilocho tenía en deseo expreso: "Quiero estar a la altura de lo que se espera de mí", sostenía.

Por otro lado, el ya pregonero de la Semana Santa del próximo año quería comunicar que "aunque todavía no tengo escrito nada ni sé por dónde irá el pregón, sí puedo adelantar que me gusta lo clásico. Y sobre todo, lo que no quiero es traicionarme a mi mismo. Todo lo que haga será porque lo siento. Lo más importante es no decepcionar a la gente que te conoce y sabe tus gustos. Haré un pregón sincero. Si después gusta más o menos no me preocupa tanto", concluía.

Por tanto, una designación más que acertada de un consejo al que el ambiente cofrade en general no parecía pedir, sino exigir, el nombre de quién tendría la voz y la palabra en la mañana del Domingo de Pasión. Como si no existiese un mañana y todo se tuviera que hacer a la de ya. Los batiburrillos cofrades se han despachado a gusto en estas últimas semanas, provocando de esta forma que el ámbito de las cofradías de la ciudad fuera un fiel reflejo de los conocidos cónclaves del Vaticano, donde los 'papables' salen cardenales. O al menos eso se dice. Así que esta noticia ha podido caer como un jarro de agua fría, no a los muchos cofrades sensatos, que sin duda los hay, sino a quienes hacen quinielas y crean bulos con nombres propios como si de un juego se tratara. Sin pensar en el daño que pueden hacer a quienes colocan en el tablón de apuestas.

¿Hay cofrades que desean dar el pregón? Pues claro que los hay. Y es lícito. No es pecado querer glosar a la fiesta que más se ama. También los hay que quieren apoderarse de los martillos. La diferencia es que las costalería da mucho ruido mientras que a los que se les llama despectivamente como 'pregonables' viven en el más absoluto silencio, respetando siempre las decisiones de los distintos consejos. No se defienden y por ello existe un especial interés en hacer daño.

En cualquiera de los casos, Rodríguez Aguilocho ha sido una buena elección. Seguro que hará un excelente pregón. Ahora, los batiburrillos cofrades tendrán que buscarse un nuevo tema al que darle vueltas. Más que nada porque se plantean esto de las cofradías, no como una forma de llegar a Dios, sino como un entretenimiento que sale muy barato, desgraciadamente.