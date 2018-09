El SAS dice que la obra de Tocoginecología obliga a ingresar mujeres en Pediatría de forma temporal

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) lamentó ayer las críticas realizadas desde Ciudadanos por las condiciones de la atención a menores en el área de Pediatría del hospital y consideró que "este partido ha intentado, de un lado, generar una alarma absolutamente injustificada entre los usuarios y usuarias del hospital de Jerez, y, de otro, despreciar la labor de los profesionales de este centro, garantes de la seguridad de sus pacientes".

Ciudadanos, que ha solicitado la intervención de la consejera Marina Álvarez ante la Comisión de Salud del Parlamento para abordar esta cuestión, ha venido denunciando que están compartiendo espacios en la misma planta recién nacidos, preescolares y adolescentes, independientemente de su patología y que lo mismo ocurre en espacios en los que coinciden mujeres que acaban de dar a luz y menores que padecen enfermedades infecciosas.

El área argumenta que la reforma de dicha planta era demandada por profesionales y usuarios

Desde el área sanitaria Norte, a la que pertenece el hospital, argumentaron que en la actualidad se está acometiendo una importante obra en el centro, "ampliamente demandada por pacientes y profesionales". En concreto es en la planta de Tocoginecología donde se está realizando una reforma de las habitaciones, incorporándoles baños con duchas de amplias dimensiones que faciliten la movilidad de las mujeres ingresadas. Esta actuación contempla, además, según el SAS, la creación de una sala de espera de familiares frente a la puerta de paritorios y mejoras en las instalaciones de la zona de monitores, así como en otra, caso del almacén y zonas comunes.

Esta reforma ha obligado a adaptar de forma temporal la planta de Pediatría, diferenciándola en dos alas; en una de ellas están los pacientes pediátricos (21 camas) y, en otra, las pacientes de Tocología con capacidad para 17 camas ampliable hasta 35. "En ambas zonas la ratio se adecua en función de la necesidad de los cuidados para que la prestación de los mismos sea de la mejor calidad; es decir, son profesionales diferentes para cada ala y ajustados a la ratio".

Agregan desde el hospital que esta actuación, "como no puede ser de otra manera, está contemplada en un plan de obras que precisa del visto bueno de los profesionales de Medicina Preventiva; no hay actuación que no pase por ese fundamental filtro".

Asegura la Administración que las pacientes de Tocoginecología y los pacientes pediátricos no comparten espacio físico, al haber dos alas. "Además esta actuación no ha alterado la adecuada ratio de profesionales por turno y especialidad, los horarios de visitas y la lactancia materna, que se sigue realizando en los espacios adecuados y en las mismas condiciones que en la planta de origen, sin haber cambio alguno". Por ello el área sanitaria lanzó un mensaje de tranquilidad a sus usuarios y pidió también disculpas "por las posibles molestias que la obra actual pueda producir entre pacientes y profesionales", pero recordó que es una actuación absolutamente necesaria, demandada y "que va a redundar en una amplia mejora de la comodidad y la intimidad en la planta".