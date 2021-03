Saldaña: “Jerez necesita más empleo y menos asesores para el PSOE”

El Partido Popular de Jerez ha mostrado su sorpresa, a través de una nota de prensa, de que “tanto Mamen Sánchez como sus socios y otros partidos de la oposición estén centrando los problemas de Jerez en un asunto como el cumplimiento de una sentencia o haber contratado a muchas personas cercanas al PSOE y mantenerlos más de un año de forma ilegal, o en haberse puesto de acuerdo en un momento dado en una modificación de crédito que cualquier gobierno serio habría evitado haciendo un Presupuesto trabajado”.

Y es que, según señala el portavoz popular, Antonio Saldaña, “el principal problema de Jerez es el desempleo y actualmente Jerez está llegando a los 35.000 parados, ha bajado de los 60.000 afiliados, tiene cientos de autónomos pasándolo realmente mal”.

“A Jerez le hace falta -insiste Saldaña- un Gobierno que no se dedique a estar pendiente de fastidiar a la oposición y no cumplir las sentencias y que se dedique a lo que verdaderamente piden los jerezanos”.

El portavoz de los populares entiende que “nadie puede pretender gobernar Jerez con éxito si no se da cuenta de que el principal problema es el empleo, el que vengan empresas, que los autónomos no cierren, que se generen inversiones y oportunidades y los jerezanos no se tengan que ir fuera para ganar la vida libremente”.

“Lo que realmente importa -subrayan desde el PP- es que Jerez tenga presente y tenga futuro. De lo contrario, añaden, si la pelea es por quién contrata más asesores, Jerez irá a la debacle”. Por eso, los populares piden a Mamen Sánchez y al resto de partidos “que se centren en el empleo”.