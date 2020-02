Saldaña: "Sin agricultores ni ganaderos, no tendríamos nada"

El Partido Popular de Jerez muestra su apoyo a los agricultores y ganaderos tanto de Jerez como de la provincia. Con tal objetivo, los populares presentarán una proposición al próximo pleno en apoyo a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos y pedir a la Diputación "que se implique en la defensa de los intereses de este importante sector y que, dentro de sus competencias, adopte medidas concretas".

El portavoz del PP de Jerez, Antonio Saldaña, afirma que “sin agricultura ni ganadería, no hay nada” por lo que considera que deben ser tratados como sectores estratégicos. "Sin quienes producen lo que luego se come, tampoco existiría la cadena de distribución ni venta. Gran parte de la economía del día a día se basa en la agricultura y la ganadería”, señala Saldaña, quien añade que "motivo más que suficiente para que la defendamos y protejamos".

Los populares sostienen que las reivindicaciones de estos días son consecuencia "de mucho tiempo de sufrimiento y, como muestra de apoyo, el PP recoge en su proposición sus principales reivindicaciones". Entre ellas "que haya una regulación que permita un precio justo a los productores y que el mayor margen de beneficio no sea solo para las grandes compañías; que el Gobierno de España permita una disminución de los costes de producción, como la energía o los combustibles, cuestión con la que PSOE y Podemos no están siendo nada sensible".

Además, añade el portavoz popular, los populares secundan la reivindicación del campo de una regulación y control de la fauna salvaje, "así como la necesaria y reclamada mejora de los seguros agrarios ya que los agricultores y ganaderos son los principales garantes de la vertebración del territorio y de evitar la despoblación de la zona rural".

Por último, Saldaña muestra su contundencia al "reclamar y exigir al Gobierno de España que no negocie la nueva PAC en contra de los intereses de los agricultores y ganaderos como ya hizo Zapatero, sino que en la mesa de negociación se pongan siempre delante sus intereses, necesidades y reivindicaciones".