Saldaña dice que la alcaldesa "no cree en su propio trabajo"

El PP de Jerez hizo público ayder un comunicado en referencia a la entrevista que publicó ayer este Diario con la alcaldesa Mamen Sánchez, en la que la regidora dijo que la situación económico-financiera del Ayuntamiento "no se soluciona ni en 3, nie n cinco ni en 10 años". El PP dice que "los jerezanos no se pueden levantar con su alcaldesa diciendo que Jerez no tiene solución. Jerez sí tiene solución", afirma en el comunicado Antonio Saldaña, portavoz y candidato del PP de Jerez.

"Las derrotistas declaraciones de Mamen Sánchez en la entrevista concedida a Diario de Jerez no hacen sino entrever que ni la alcaldesa ni los propios socialistas creen en su trabajo, su proyecto y su gestión al frente del Ayuntamiento", señala.

Saldaña añade que "claro que Jerez tiene solución y el PP ya lo demostró y volverá a demostrarlo a partir del próximo año. Jerez tiene solución y futuro, y desde el PP queremos transmitirle a todos los ciudadanos esperanza porque el proyecto, ideas, valentía y experiencia de los populares lo conseguirá".

Los populares entienden que "si Mamen Sánchez cree que ni la ciudad ni su Ayuntamiento tienen solución está tardando en irse de donde llegó sin que los ciudadanos le pusieran. La imagen de una alcaldesa autoderrotada tiene una única solución: que deje la Alcaldía y dé paso a quienes los jerezanos confiaron para que Jerez sí tenga solución".