Saldaña propone que la Junta rescate el parking del hospital

El PP de Jerez considera que es el momento idóneo para que la Junta de Andalucía rescate el aparcamiento del hospital de Jerez y "asuma su responsabilidad para que pacientes, trabajadores y familiares puedan aparcar con criterios de interés y servicio público". El portavoz y candidato popular, Antonio Saldaña, anunció ayer, en una comparecencia junto al parking del centro sanitario, que llevará esta propuesta al Parlamento al cumplirse ahora 15 años de la concesión, momento en el que -afirma el PP- "según los informes técnicos, el precio del rescate sería el mismo que el de construcción por parte de la Junta de un aparcamiento como el existente. Una circunstancia que permite el artículo 14 del contrato actual".

El portavoz popular apuntó que "a un hospital no se va por gusto y mucha gente no entiende por qué hay que pagar para ir a un hospital y no, por ejemplo, a un centro de salud o a un centro comercial". Saldaña recordó que ya en su momento el PP consiguió que la empresa concesionaria del parking redujera las tarifas pero "tenemos que conseguir un paso más".

El parlamentario popular concretó que la propuesta es que la Junta y el SAS, mediante convenio con el Ayuntamiento de Jerez, adquieran el aparcamiento, mantenga los puestos de trabajo existentes y lo gestionen con criterios de servicio público sanitario.

El anuncio planteado por Saldaña recoge una propuesta de tarifas que supondrían una adaptación al tipo de servicio: un bono con tarifa plana reducida para trabajadores, un vehículo gratis para personas ingresadas en urgencias, hora y media gratuitas para visitas y pacientes de consultas externas.

La historia de este aparcamiento se remonta al año 2002 cuando la Junta no se hizo cargo de dotar al hospital de una zona adecuada para aparcar, al considerar que no se trataba de una inversión puramente sanitaria. En enero de 2003 se firmó la adjudicación de la concesión administrativa por parte del Ayuntamiento con la actual empresa por 50 años.