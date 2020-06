Saldaña contraataca: augura "consecuencias penales" por la filtración del atestado de su detención

El portavoz del PP jerezano, Antonio Saldaña, ha tratado de dar por zanjada su detención por conducir en estado ebrio y de las consecuencias políticas que esta circunstancia le han derivado. En su primera rueda de prensa desde que fue detenido por conducir en estado ebrio a mediados de mayo, el edil se enrocó remitiéndose a lo que apuntó semanas atrás en un vídeo que publicó en sus redes sociales donde pedía perdón y donde anunciaba que centraría su trabajo político en el Partido Popular jerezano.

Así rehusó aclarar si dimitirá si finalmente es condenado y declinó pronunciarse sobre su relevo como portavoz de Diputación -ha sido sustituido por José Loaiza- así como de las conversaciones que mantuvo con su partido durante los días posteriores a lo ocurrido limitándose a decir que estas forman parte de un “ámbito personal”.

Tampoco quiso confirmar si llegó a exigir a sus compañeros de grupo que le apoyaran públicamente durante esos días. Lo argumentó señalando: “Si no hemos hablado antes de este tema es porque hay cosas que son asuntos internos y nadie tiene que saber de estos, salvo los que estamos en ellos y sabemos cuál es el proyecto de ciudad que tenemos”.

Días después de lo ocurrido, el PP provincial solicitó su renuncia a todos los cargos públicos que ostentaba. Por entonces, era portavoz de su formación en la Diputación y líder del grupo municipal en Jerez. Ahora bien, una semana más tarde, y sin más explicaciones, el partido optó por relevarlo de la portavocía de Diputación, aunque permitió que mantuviera su puesto tanto en el pleno del organismo provincial como del Ayuntamiento. Semanas más tarde, trascendía que era designado portavoz municipal del Partido en la corporación jerezana en sustitución de Antonio Montero.

Ahora bien, Saldaña aprovechó para deslizar que sigue adelante una denuncia presentada para saber quién filtró públicamente el atestado policial con lo ocurrido en la tarde del 14 de mayo. Así, habló de “posibles consecuencias” que puede haber para aquellas “personas que no actuaron de manera correcta” y que hayan podido incurrir en un “posible delito de revelación de secretos” por “la filtración de un atestado cuando no se debería haber hecho”. No obstante, rehusó dar nombres, aunque semanas atrás su grupo señaló como principal responsable a la alcaldesa, Mamen Sánchez.

El edil fue detenido en la tarde del 14 de mayo por conducir en estado ebrio y golpear con su vehículo a tres turismos que se encontraban aparcados en las inmediaciones de su vivienda. Los hechos ya se encuentran en el Juzgado que tiene pendiente celebrar una vista por un presunto delito contra la seguridad vial.