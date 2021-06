Salud anima a la población a acercarse al Alcázar de Jerez a donar sangre

Esta semana se ha celebrado el Día del Donante de Sangre, con motivo del cual, el Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) de la provincia ha organizado para el jueves 17 una colecta especial en el Alcázar de Jerez, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. La delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, anima a la población a respaldar esta iniciativa con sus donaciones, ya que las reservas de sangre que se consigan "serán muy importantes de cara al verano".

Paredes ha recordado que el periodo estival "es una fecha muy complicada porque disminuyen sustancialmente las donaciones y para que a los pacientes no les falte toda la sangre que necesiten es preciso que las reservas se encuentren al máximo al llegar el verano". El CTTC es el responsable del abastecimiento de sangre y hemoderivados a todos los hospitales de la provincia de Cádiz y para poder garantizar este abastecimiento es necesaria la donación de 180 bolsas de sangre diarias.

La donación de sangre es un procedimiento fácil y seguro que puede realizar cualquier persona que tenga más de 18 años y menos de 65 (si es la primera vez que dona sangre no debe ser mayor de 60 años), pese más de 50 kilos y goce de buena salud. Después de una donación de sangre deben transcurrir al menos dos meses hasta la siguiente donación; el hombre no pude tener más de cuatro donaciones en un año natural y una mujer no más de tres, según establece la legislación vigente.

La delegada territorial respaldó el pasado lunes con su presencia la colecta organizada en el Estadio Ramón de Carranza de Cádiz, destacando que "la generosidad de nuestros donantes" ha permitido un aumento del 17% en las donaciones de sangre de enero a mayo de 2021 con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, este incremento también se ha registrado en plasma, concretamente en un 24% en la provincia, y en la incorporación de nuevos donantes, 2.346 gaditanos frente a los 1.596 de los cinco primeros meses del año de 2020.

No obstante, pese a estas buenas cifras, Salud y Familias reitera su llamamiento a donar, informando de que, además de las colectas especiales, el CTTC cuenta con puntos fijos de donación en su sede, ubicada en el Hospital Universitario de Jerez, así como en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, y organiza colectas por los diferentes municipios de la provincia. Los lugares y horarios de todas las colectas programadas tanto para esa semana, como para las siguientes, se pueden consultar en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el apartado ‘Donar sangre’.