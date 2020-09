El comité del asilo San José denuncia “discriminación” entre sanitarios al eliminar un plus

El comité de empresa de la Fundación Centro de Acogida San José ha emitido un comunicado respondiendo a la rueda de prensa que la delegada de Acción Social, Carmen Collado, y la directora de la Fundación, Fátima Villar, dieron el pasado 4 de septiembre. “Dado que partimos en clara desventaja al tener que contestar por escrito a una rueda de prensa televisada, nuestras alegaciones serían eternas, por lo que nos centraremos en esta ocasión en mal llamado ‘plus de responsabilidad’. Consideramos bochornoso que se engañe a la opinión pública camuflando los hechos que el comité ha venido denunciando, utilizando un plus muy necesario para los sanitarios y que se ha retirado en plena pandemia, cuando más esfuerzos estamos haciendo”, declara el comité.

La representación de la plantilla explica que el origen de dicho plus venía a eliminar la “discriminación” entre trabajadores. “Se firma un acuerdo para acabar con la discriminación entre trabajadores, cuya cuantía sería un pequeño porcentaje de la diferencia, pero con vistas a que en la negociación del convenio, se terminase de erradicar dicha discriminación desmesurada. La Fundación decide llamarlo ‘Plus de responsabilidad’ a falta de un concepto que se ajuste mejor al concepto de discriminación. De buena fe se firma un acuerdo hasta la acordada firma, o con un año de duración”, relata el comité.

Durante los meses de crisis sanitarias por el Covid-19, el comité “obviamente no se negoció convenio y por tanto no se firmó a tiempo, no hicimos uso de horas sindicales, no movimos nada pensando que nuestra buena fe iba a ser compartida por el otro lado”. “No contentas con retirar un ‘plus’ tan necesario y justo a parte de nuestros sanitarios en plena pandemia, lo utilizan como arma arrojadiza ante la opinión pública. No, señora delegada, usted sabe mejor que nadie que nuestras pretensiones no son por el plus de responsabilidad ni por el convenio, sino que perseguimos la mejora de la calidad de nuestros servicios y condiciones, lo que pasa inequívocamente por contar con un buen director que vele por los derechos de la tercera edad y respete a sus trabajadores y trabajadoras”, declaran desde el comité.

“La mayoría del comité nos vemos sometidos a continuas presiones y se nos continúa ocultando información de la que hemos ser conocedores por ley para evitar que se sigan cometiendo posibles irregularidades”, añaden. El colectivo explica que “ha habido una nueva contratación de un médico, según nos dicen, al 50% de jornada. Llega a nuestros oídos que se ha contratado, no para que los residentes estén más atendidos, sino para obtener el certificado de calidad. Presuntamente no ha salido la oferta pública ni se ha solicitado al SAE, sino que ambos se conocen de la Sociedad Andaluza de Geriatría. Desconocemos si la contratación de personal por encima de ratio la ha autorizado el patronato. Se retira un plus injustamente, pero hay fondos para contratar a espaldas del comité”, denuncian.