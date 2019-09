Sánchez: “Vamos a hacer todos los Grandes Premios en Jerez. De eso no me cabe la menor duda”

Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna, ha dejado claro en una entrevista concedida el domingo a este periódico, que a partir de 2022, Jerez tendrá como mínimo tres de cada cinco Grandes Premios. Será así porque Jerez, como el resto de circuitos de la Península Ibérica, tendrá que rotar en el calendario del Mundial.

Preguntada por estas declaraciones, la alcaldesa Mamen Sánchez ha asegurado que tener tres de cada cinco Grandes Premios “está muy mal”. “Nosotros vamos a hacer todos los Grandes Premios en Jerez. De eso no me cabe la menor duda y vamos a pelear por ello”, ha advertido. Asimismo, Sánchez ha recalcado que “lo que queda claro después de la declaración, es que la única administración que ha tomado la iniciativa para defender la permanencia del Gran Premio en el circuito de Jerez ha sido el Ayuntamiento de Jerez”.

En este sentido, ha señalado que “esta alcaldesa levantó el teléfono inmediatamente nada más conocer la noticia y estamos trabajando en ello desde el minuto uno. Carmelo sabe que no vamos a admitir otra que no pase porque todos los Grandes Premios se celebren en Jerez”.

Respecto a la rotación, Sánchez ha dicho que “habrá circuitos que a lo mejor le venga bien, que no tienen la trayectoria que tenemos nosotros, y a lo mejor se pueden conformar con que cada equis años pase su Gran Premio por allí pero Jerez no puede estar en eso”. Asimismo, mostró su tranquilidad tras garantizarle Ezpeleta “que no va haber subasta”.

“Espero que entre todos seamos capaces de hacer... y ahí nos van a tener en esa constancia de reclamar lo que de verdad, de verdad, es nuestro Jerez”, ha concluido.