Santiago Galván pide a Cs que "no politice el Consejo Local del Motor"

El vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, pide a los concejales de Ciudadanos que "de una vez por todas aterricen en la ciudad y no intenten apropiarse de proyectos del gobierno municipal ni politicen el Consejo Local del Motor, poniendo en boca de sus miembros unas declaraciones que son opiniones de los concejales de Ciudadanos".

Santiago Galván recuerda a los concejales de este partido que "hace ya tres años el gobierno municipal impulsa, tras recibir la propuesta Consejo Local del Motor, la creación de un Museo del Motor en la ciudad. Es más, el gobierno municipal trabaja con los técnicos municipales en la permuta de un edificio y está buscando financiación para el proyecto. Un nuevo museo que los concejales de la formación naranja confunden con el nuevo museo de competición del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Les pedimos que no mezclen el Circuito de Jerez con el Consejo Local del Motor".

El vicepresidente de Cirjesa solicita a estos ediles que "no utilicen a la Federación de Motoclubes Jerezanos para poner en su boca cosas que no son" porque "el Consejo Local del Motor, que creó este gobierno municipal al principio de la legislatura, nació como un órgano de participación ciudadana fruto del consenso y sin ánimo de politización. Pero la falta de ideas de los concejales de Cs a lo largo de la legislatura les hace perder el norte e inventarse noticias".

Que "Cs no se apropie ni del Consejo Local del Motor ni del trabajo de sus miembros. El Museo del Motor, como bien sabe el Consejo Local del Motor, está pendiente de la permuta de un edificio y de la financiación con partidas de los presupuestos municipales, que por cierto en 2018 han salido a delante sin el apoyo de Cs. Este asunto ya fue notificado a los representantes de Cs y en el Consejo Local del Motor se les aclaró", recuerda Santiago Galván.

El teniente de alcaldesa les emplaza a "no perder los nervios porque el futuro Circuito de Jerez-Ángel Nieto no está en peligro". Primero "las obras de asfaltado no van a afectar a prueba alguna", de hecho "estos días la FIM ha confirmado la organización del GP de España el próximo 5 de mayo de 2019 y, además, Jerez ha sido elegido para poner el marcha el campeonato mundial de MotoE".

En segundo lugar, Santiago Galván señala que en los "próximos meses se van a presentar pruebas de automovilismo para disputarse en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, además de haber conseguido ya que el Campeonato de España de Velocidad de motociclismo dispute dos pruebas en Jerez".

Respecto al Centro Tecnológico del Motor, el vicepresidente de Cirjesa da la "bienvenida a los concejales de Cs a este proyecto en el que trabajan conjuntamente el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y que ha superado las modificaciones urbanísticas necesarias por el impulso municipal realizado. Un proyecto que ha sido dotado en los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2018 con 3,5 millones de euros".