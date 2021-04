Una bulería de Santiago Lara, la nueva sintonía del Festival de Jerez

A partir del próximo 6 de mayo, fecha en la que tiene previsto arrancar el XXV Festival de Jerez, seguramente nos resultará extraño no escuchar antes de cada espectáculo aquella coletilla que José Monje ha convertido en casi un himno para muchos cursillistas en los últimos lustros.

Dicen que los tiempos cambian y que todo evoluciona, por eso, y coincidiendo con el cuarto de siglo de la muestra, la dirección de la misma optó hace unos meses por encomendar la grabación de una nueva sintonía. El elegido, Santiago Lara, uno de los guitarristas jerezanos más potentes en la actualidad y que es al igual que otros muchos artistas jerezanos de su generación, ha crecido con el Festival de Jerez.

“La idea en realidad fue de Mercedes (Ruiz) que me comentó esa posibilidad. Como ahora tenemos más tiempo porque con la pandemia hay poco trabajo, me gustó la idea. Se lo propuse a Isamay Benavente y aceptó”, comenta el guitarrista.

A partir de ahí han sido varios los meses de trabajo desarrollados por el jerezano para estructura un reto “difícil porque es una responsabilidad hacer una sintonía para un festival tan importante como éste. Date cuenta que se va a escuchar en todo el mundo y espero que por muchos años”, asegura.

Su labor no sólo se ha ceñido a lo estrictamente musical, sino que también “me he atrevido a hacer las letras. Quería que englobase lo que, de alguna manera, se vive en Jerez estos días y bueno, de alguna manera hacer también partícipes a los cursillistas”.

El tema, que ha sido lanzado a las redes esta misma semana mediante un vídeo promocional realizado por Javier Aguilar, de Boasorte Comunicación , es una bulería “porque es el ritmo que representa a Jerez”, explica, y para ello ha contado con la voz de Felipa del Moreno y los pies de Mercedes Ruiz.

Además, han participado en él MarcelinoFernández y José Lara, coros, Perico Navarro en la percusión, Carlos Grilo y Manuel Cantarote a las palmas, mientras que a nivel de sonido José Amosa ha realizado labores de técnico y Mario G. Alberni, las mezclas.

“La verdad es que estoy contento por cómo ha quedado, y de alguna forma me gustaría dar las gracias a Isamay Benavente por confiar en mi trabajo a ciegas. Sinceramente, me siento muy unido al Festival de Jerez porque desde que gané el concurso de jóvenes de la Bienal en 2000, el festival ha sido mi casa, y es un sitio en el que he podido desarrollar mi carrera”.

Ya lo saben, a partir de ahora, quédense con la copla: “El Festival de la fantasía/suenan las palmas por bulerías/te trae el aire de Andalucía. Llega el febrero, suena el flamenco/ un movimiento, un sentimiento. Llega la alegría, mi Jerez se viste de flamenquería”.