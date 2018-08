Satisfacción vecinal por el nuevo aparcamiento de La Milagrosa

El presidente de la federación vecinal 'Solidaridad' ha querido felicitar públicamente a todas las asociaciones y colaboradores que componen la Coordinadora de Salud Costa Noreste "por la gran labor realizada en la consecución de las obras del aparcamiento del Centro de Salud de La Milagrosa". Peña ha destacado que "la unión de todos los colectivos ante una reivindicación de justicia social" ha hecho posible que hoy el acceso al centro de salud de La Milagrosa sea una realidad.

Hay que recordar que, durante años, las asociaciones de vecinos y Solidaridad reivindicaron el centro de salud para esta zona. Por ello, una vez construido se formó la Coordinadora de Salud para reivindicar su puesta en funcionamiento, ya que diversos problemas retrasaron su apertura. Tras su inauguración, los vecinos de la zona se encontraron con el problema de que el acceso al centro de salud no estaba urbanizado. Esta situación provocó que durante el invierno los jerezanos que acudieron a las instalaciones tuvieran que pasar, en ocasiones, por un barrizal para poder acceder a dicho centro.

Poco a poco asociaciones como La Marquesa, Villas del Este, La Granja, Los Zodiacos, La Jerezana, Pago de San José, Torremelgarejo, La Pita, El Pinar, La Asunción y Cuartillos se fueron uniendo en la Coordinadora para reclamar juntos una solución. Manuel Cazorla, presidente de El Pinar y portavoz de la Coordinadora, muestra por ello su agradecimiento a todas las asociaciones "por su esfuerzo y apoyo constante". Además, agradece públicamente a los trabajadores de la empresa que ha realizado esta obra "su profesionalidad y calidad humana".

En la inauguración del aparcamiento el martes, debido a la ausencia de Sebastián Peña por motivos de salud, estuvo también presente la asesora de Solidaridad Charo López quien dio "la enhorabuena a todos los colectivos que forman la Coordinadora por sus formas en la participación ciudadana. Han sido y son, un ejemplo a seguir, en cuanto a su vocación, esfuerzo y sobre todo unión entre ellos". López destacó especialmente la lucha vecinal y la labor realizada por Manuel Cazorla "que han entregado algo que jamás recuperará : su tiempo y su vida".

También fue motivo de satisfacción la presencia de otros colectivos vecinales en esta inauguración, como son Palos Blancos y La Prosperidad, que iban representando a la Plazoleta 2.0, "aunque no han participado en esta reivindicación, estaban junto al gobierno local celebrando dicho logro vecinal", comentó López. De igual modo, la representantes de Solidaridad animó a todos los colectivos vecinales de Jerez "a seguir luchando por nuestros vecinos, aun en momentos difíciles, cuando los políticos no entienden o no aceptan los tiempos y formas de las decisiones en la participación ciudadana. Todos debemos comprender la responsabilidad que conlleva esta participación, ya que en un Estado democrático la calidad de vida de los vecinos se logra con dos apoyos, el político y los ciudadanos".