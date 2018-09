Septiembre sacude a los comercios textiles

El 27 de octubre del pasado año 2017 la ciudad registró temperaturas que alcanzaron los 30º. Por si fuera poco, el 24 de noviembre del mismo año, la Agencia Estatal de Meteorología registraba temperaturas máximas de 27º. La ciudad está siendo testigo de la desaparición progresiva de la primavera y del otoño cada año que transcurre, sin dejar prácticamente rastro alguno de estas dos estaciones. Este año, entrados ya en la estación otoñal, y registrando temperaturas que superan con creces los 30º, todo parece indicar que el verano se va a alargar hasta bien entrado el mes de octubre y, por qué no, algo de noviembre.

Estas altas temperaturas que merman la llegada del otoño, y de un fresco mayor, afectan por completo a los comercios textiles de la ciudad. "Hace tres días que llegó a mi tienda la nueva temporada de invierno", cuenta Fran Mancilla, propietario de Azul Stoque, situado en la calle Honda. Este propietario asegura que "el mes de septiembre está siendo muy malo. La fábrica me pide desprenderme de las prendas veraniegas e ir comprando las de invierno, pero las personas con este calor no compran ropa invernal", argumenta Fran mientras señala algunos de los jerseys y abrigos que ha traído de nueva temporada. "Actualmente todo lo que tengo, o casi todo, es de temporada de invierno y estoy comprobando la dificultad que existe para vender este tipo de ropa cuando estamos superando los 30º en la calle". La desesperación se hace palpable en este empresario que sabe a ciencia cierta que va a tener que malvender mucha ropa a la que "a penas voy a ganarle dinero por culpa de este calor".

"Las personas ahora mismo no compran prendas de verano, pero tampoco de invierno"

La postura de uno de los comercios más emblemáticos de la calle Larga, Jesús González, es algo diferente. Este empresario adopta una posición camaleónica ante la situación que asegura "llevamos viviendo 8 o 10 años". Dentro de su tienda es posible divisar ropa de todo tipo y para todas -o casi todas- las épocas del año. Es consciente de que con este calor las personas no van a demandar prendas más abrigadas. De hecho, "hasta hace unos días hemos estado vendiendo bañadores, que ahora mismo ya no tenemos porque hemos vendido todos", asegura mientras atiende a un cliente. González afirma que "hasta que no se transforme la temporada, no podemos transformarnos nosotros". Este comerciante del textil cuenta que a día de hoy siguen demandándole polos y camisas finas. "Estamos aguantando la llegada de abrigos porque aún no es tiempo para eso y estamos trayendo ropa adecuada a la temperatura. Por ejemplo, jerseys más finos", dice González. De hecho, éste explica que las prendas más invernales no las traerá hasta el mes de noviembre, que es cuando se comienza a apetecer la ropa más abrigada. "Mientras tanto, acorde a la temperatura en la que estamos, las prendas son más livianas y llevaderas". El dueño de este comercio parece haberse adaptado mejor a las condiciones meteorológicas que se están imponiendo en la ciudad en estos meses en los que el fresco debería imperar.

Muy parecida es la opinión de Antonio Gómez, trabajador de la tienda de ropa Tanto Arte, ubicada en la calle Honda, a la que mantenía Fran Mancilla anteriormente. "Septiembre es un mes muy tranquilo", afirma. En su tienda aún no ha terminado de llegar la nueva temporada, pero sí que hay algunos artículos de otoño como los chalecos. "Hemos vendido varios chalecos de esta temporada, pero suelen ser regalos para cumpleaños que son dentro de un mes o situaciones por el estilo ", indica Gómez.

Son las 19,00 horas y la calle está tranquila. "Las personas no comienzan a llegar al centro hasta las 19,30 horas al menos, que es cuando cae la tarde y se apetece estar en la calle", explica este trabajador de Tanto Arte. "Antes abríamos a las 18,00 horas, porque a las 17,00 no hay nadie por la calle con estas temperaturas. Pero ahora, con la vuelta al colegio de los pequeños y la normalización en los horarios, hemos vuelto a abrir más temprano", cuenta. Es también por este motivo por el que las ventas bajan en septiembre. A la dificultad de vender prendas de invierno cuando aún existen temperaturas elevadas, se suma el hecho de que las personas no acuden a comprar al centro hasta que no cae el sol. A pesar de todos estos inconvenientes claros, Antonio Gómez encuentra otro motivo más por el cuál septiembre se ha vuelto un mes penoso. "Los numerosos gastos que tienen los padres de los niños con la vuelta al colegio hacen que las personas gasten menos en este mes", argumenta Gómez.

Si bien estos pequeños comercios sufren las elevadas temperaturas, también las grandes marcas las padecen. En calle Larga hay una de ellas que se está expandiendo por toda Andalucía y también por el panorama español. Se trata de la marca de moda Silbon. Su encargado lo tiene claro: "Septiembre es malísimo". Éste considera que las temperaturas de verano que existen ya entrados en otoño merman las ventas en el negocio del textil. "Estamos entre Pinto y Valdemoro", ejemplifica este trabajador. Es decir, "las personas ya no compran prendas de verano a estas alturas, pero tampoco adquieren las de invierno u otoño por el calor que estamos pasando, por lo que es muy complicado". Esta tienda se encuentra actualmente terminando de liquidar los artículos de la temporada de verano y comenzando a traer algunos más abrigados de la nueva temporada, "pero hay que tener en cuenta que aquí tenemos calor hasta noviembre prácticamente". Este comercio confía en que "cuando llueve dos veces en la ciudad, las personas se animan y comienzan a tener ganas de adquirir ropa más invernal". Incluso, este encargado explica que ha mantenido conversaciones con una de las zapaterías ubicadas en calle Larga y ocurre lo mismo. Con este calor que está padeciendo la ciudad prácticamente entrando en el mes de octubre es difícil que las personas compren sandalias o zapatos de verano. Pero igualmente dificultoso es que demanden zapatos de invierno.

Eso sí, los comercios anteriores coinciden en que un buen salvador en el mes que transcurre son los trajes de chaqueta masculinos. Septiembre es un mes donde se suceden las bodas y los trajes suponen una venta importante para estos comercios. Aunque Antonio Gómez aclara que anteriormente "las personas venían con tiempo a comprar sus trajes, se llevaban sus complementos y le podíamos corregir algunas medidas para que el traje quedase a la perfección. Hoy en día las personas apuran hasta el último minuto. Vienen a por su traje, se lo prueban y se van, sin posibilidad de que podamos ofrecerle algún arreglo".

En cualquier caso, la desaparición progresiva del otoño que está viviendo la ciudad en los últimos años condicionan a muchas personas. Los comercios textiles jerezanos comienzan a sufrir en líneas generales lo que se ha convertido en un mes infernal para muchos de ellos. Algunos intentan sobrevivir como pueden y otros, mientras tanto, consiguen adaptarse.