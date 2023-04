"Antes era importante solucionar la situación de los médicos, ahora es urgente"

El Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP) denuncia, una vez más, que la Atención Primaria "sigue deteriorándose". "Durante cuatro años el actual gobierno la ha descuidado, pero, sobre todo, ha descuidado a sus médicos. A los mismos a los que prometieron soluciones para la anterior legislatura", subraya el sindicato en esta jornada de huelga de médicos en Andalucía.

"La actual Consejería de Salud y la Gerencia del SAS no se enteran. Siguen diciendo que no tenemos demoras y hablando de planes a futuro ampliando la oferta MIR para formar más médicos. Mientras, los jóvenes no quieren nuestras especialidades o salen huyendo cuando la acaban", remarca el sindicato.

El colectivo añade en un comunicado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha firmado un Pacto Social que contempla aumentar el presupuesto destinado a la Atención Primaria al 25% del Gasto Sanitario Público, un 10% más de lo actual: "Si fuera cierto, habría dinero para todo lo necesario, pero, sin embargo, eso no se ve reflejado en las propuestas que la Consejería lleva a Mesa sectorial".

Por otra parte, "con un gasto en sanidad por habitante exiguo, cientos de euros por debajo de la media, el tercero peor de España, jamás podrán gastar en cada uno de los andaluces lo necesario para cubrir sus necesidades de salud y, en esto, lo barato sale caro. Sin salud, no hay progreso".

"La consejería sigue cometiendo el error de negociar nuestra situación con quienes no la sufren, así jamás entenderán la gravedad del problema y tampoco encontrarán soluciones satisfactorias. Los médicos seguimos en huelga, y seguiremos hasta que nos den soluciones… o hasta que no queden médicos en la Atención Primaria", concluye el sindicato.

Las reclamaciones del SMP

Más plantilla médica. Tiempos para cada paciente suficiente que nos permitan trabajar con dignidad, esto requiere una imprescindible limitación de las agendas (máximo 20). Desarrollo de todo nuestro perfil profesional, asistencial y no asistencial: acceso a pruebas diagnósticas, tiempos protegidos para todas las actividades, también las comunitarias y de formación, docencia e investigación. Que se regule el acceso y nos quiten el trabajo que no es médico o que corresponde a otros. Funcionamiento de los centros en equipo, participativo y democrático, con liderazgo médico y participación ciudadana. Desaparición de los Dispositivos de apoyo. Son plazas y contratos de explotación. Conciliación y Jornadas de trabajo razonables: 24 horas seguidas es un infierno. Retribuciones acordes a nuestro nivel de formación y responsabilidad y al nivel de renta de nuestro país. Fidelización de todos los médicos especialistas y de los MIR que acaban con la asignación de plazas vacantes estructurales.

"Sólo así se frenará la pérdida constante de médicos y el empobrecimiento del nivel de calidad que se presta en la Atención Primaria. Antes era importante solucionar la situación de los médicos, ahora es urgente", remarca el sindicato.