Solidaridad pide a la Junta más control en las residencias de mayores

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos Solidaridad ha pedido a la Junta un mayor control a las residencias de mayores.

En un comunicado no entiende “cómo una vez analizadas las noticias publicadas en prensa de los casos que se están produciendo en las residencias geriátricas de Jerez, en concreto en la residencia del Grupo Vitalia Home de La Marquesa, de titularidad privada y concertada con la Junta de Andalucía, la dirección de la misma no ha puesto presuntamente los medios necesarios para prevenir los casos de contagios y muertes que se están produciendo en ella, y que en otros centros geriátricos de la ciudad, con las mismas circunstancias, no están padeciendo como son La Residencia de Mayores de la Granja, El Centro Geriátrico San Juan Grande y el Asilo de San José”.

“Es sabido por todos que esta residencia de Vitalia de La Marquesa ha sufrido una intervención a fondo de limpieza y desinfección de la misma, y no entendemos cómo un geriátrico privado perteneciente a este grupo, no cuenta con la suficiente plantilla de personal para hacer frente a esta situación y no pone los medios necesarios para paliarla, ya que, hemos observado cómo los trabajadores de este centro se han visto desbordados ante la situación originada por la alarma sanitaria”.

“Solicitamos a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de la Delegada provincial de Salud de la Delegación de Cádiz, que intervenga una vez normalizada esta situación, para determinar las actuaciones de prevención a acometer en las residencias de mayores y en particular las privadas y concertadas con la Junta de Andalucía, para que subsanen todas las deficiencias sanitarias detectadas en materia de personal y equipamiento sanitario, y así poder afrontar con garantías un rebrote, además de garantizar la seguridad de lo trabajadores evitando que se puedan producir nuevos contagios”.

Entre las medidas que se proponen encontramos “prevención de riesgos laborales con efectividad; medidas extraordinarias de acceso y control de familiares y usuarios en estos centros, tanto en privados, concertados o públicos; mayor control del protocolo sobre la asistencia médica que reciben las personas de la tercera edad para detectar inmediatamente cualquier situación anómala; dotación suficiente en los centros para afrontar cualquier crisis sanitaria futura; mayor número y cualificación, mediante la formación continua, del personal laboral de estas residencias; supervisión estricta del cumplimiento de la legislación vigente y garantizar desde los poderes públicos la confianza absoluta de que nuestros mayores residentes en estos centros lo hagan de forma segura y sin ningún temor”.