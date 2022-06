“Sólo Cs es la garantía de que Vox y Podemos estarán en el banquillo”

—¿Cómo se afrontan unas elecciones a las que Ciudadanos llega con un futuro un tanto incierto?

—Con muchísima ilusión y con muchísimo orgullo. Debemos tener en cuenta que estamos en disposición de decir también que hoy, en junio en 2022, la provincia de Cádiz está mejor que 2018. Es una provincia que tiene más oportunidades y mayor proyección de futuro gracias a la políticas liberales que se han aplicado desde el Gobierno de la Junta de Andalucía por parte de Ciudadanos. Es un orgullo ver que se ha cumplido con todas las promesas que se hicieron en su día.

—¿No teme entonces unos malos resultados?

—Tenemos la mejor encuesta que es la de la calle y muchas encuestas también que nos dan, más allá de si son más o menos diputados, que Ciudadanos puede tener un papel decisivo. Afrontamos ahora mismo un momento crucial en la provincia y crucial también para Andalucía. Ya no se trata de elegir entre un partido u otro partido, estamos realmente decidiendo el futuro de la provincia de Cádiz el próximo 19 de junio. En ese futuro tenemos dos planteamientos muy claros.

—¿Y cuáles son?

—Tenemos un plan que es reeditar el Gobierno de Ciudadanos y del PP en la Junta de Andalucía, un Gobierno que ha sido moderado, sensato y sin escándalos, para todos y de todos. Después tenemos un plan B que es ese experimento que se ha hecho en Castilla y León, ese experimento inquietante de conservadores y ultraconservadores. En su mayoría los gaditanos no quieren ni que Vox ni que Podemos esté en el Gobierno. Yo creo que solamente Ciudadanos es hoy la garantía de que tanto Vox como Podemos estarán en el banquillo.

—El candidato a la presidencia Juan Marín estuvo en Jerez en el arranque de la campaña. ¿Es una muestra de que Ciudadanos espera repetir buenos resultados tanto en Jerez como en la provincia?

—Por supuesto. No tenemos que olvidar que en 2018 ciudadanos ganó las elecciones en Jerez y es un orgullo también para nosotros y para todos los votantes. Además de los buenos resultados, también ha habido unos buenos resultados en términos de inversión y de compromiso con Cádiz. La provincia, por ejemplo, es récord de creación de autónomos y es una figura fundamental en el turismo a nivel nacional. Eso ha sido gracias, por supuesto, a las políticas de Ciudadanos que se han hecho en la Junta de Andalucía.

— ¿Cree que el PP puede llevarse el mérito de esos logros de los que habla?

—Creo que no porque pienso firmemente que Moreno Bonilla sabe perfectamente que el ingrediente del éxito es Ciudadanos. Eso lo sabe el PP porque ha trabajado con nosotros y por eso teme estar solo, porque solamente con Ciudadanos es cuando se consiguen esos niveles de crecimiento. Más allá de la comunicación, que reconocemos que puede no haber llegado del todo bien a los ciudadanos y que confundan muchas veces el mérito, sí quiero poner en valor que las consejerías más importantes han sido de ciudadanos y han sido el motor del cambio en Andalucía. Decir también que sin Ciudadanos en el Gobierno, como ocurre en otras comunidades autónomas, el PP es un desastre. En cuanto Ciudadanos desaparece de la escena, llegan los chiringuitos y las vicepresidencias floreros. Es decir, que se vaya a Ciudadanos de un Gobierno es garantía de que vuelven los chiringuitos.

—¿Qué destacaría de la gestión de Ciudadanos en la provincia?

—Muchas cosas pero quiero hacer hincapié en la corrupción cero, que es algo que para nosotros es un orgullo. No hay que olvidar que es de lo que se hablaba hace muy poquitos años y ahora la corrupción ha salido por la ventana en cuanto Ciudadanos ha entrado por la puerta. Además, se han hecho cosas muy importantes en materia de sanidad, políticas sociales, turismo y educación. De hecho, los indicadores ahí están, hace unos años la provincia de Cádiz estaba a la cola de los indicadores y hoy estamos a la cabeza por esas políticas.

—¿Cuáles son los retos para la próxima legislatura si llegan al poder?

—Es fundamental, y lo compartimos con la mayoría de gaditanos: el empleo. Vamos a seguir aplicando la receta que hemos estado aplicando y que está basada en tres puntos fundamentales. En primer lugar, la política fiscal, ya que Andalucía no va a tener más impuestos que la media nacional. En segundo lugar en materia de empleo, quiero hacer mención a la burocracia, ya que se han firmado tres decretos de simplificación administrativa por parte de una consejería de Cs. Y, en tercer lugar, la formación y la capacitación. El segundo reto, por supuesto, es la corrupción. Mientras estemos en las instituciones, la corrupción va esta apartada y no va a ver ni un escándalo. Todo ello, por supuesto, unido a las políticas sociales, sanidad y educación.

—¿Qué le pide a los votantes de cara al 19-J?

—Por la calle nos dicen que hemos hecho muy buen trabajo y muy buena gestión, además de ser leales al PP. Confío en esa sensación que quizás no recogen las encuestas, pero ese trabajo que hemos realizado creo que se va a reflejar el 19 de junio al depositar la papeleta. Por eso espero que aparquemos el cabreo, porque veo que hay mucho cabreo en la provincia de Cádiz y es normal que la gente está cabreada con Pedro Sánchez, lo he dicho muchas ocasiones; pero pido que aparquemos el cabreo y el miedo y que el 19 de junio vayamos a votar con cabeza, con corazón y con ilusión. Nos jugamos el futuro de la provincia.

— Se afilió en 2013 a Ciudadanos. ¿Es muy distinta la política desde dentro?

—Completamente distinta. Yo he trabajado siempre en la empresa privada, soy economista ligado al sector financiero ,y durante muchísimos años he trabajado en Huelva, Sevilla y Cádiz y cuando se está fuera de la política, no tiene nada que ver con lo que después hay dentro. Es muchísimo más duro y muchísimo más complicado. Por eso, creo que para es más orgullo todavía decir cuando se consigue algo y hacerlo en este entorno tan complejo como es la política en la que te encuentras una estructura de hace 20, 30 y 40 años. Aun así, yo afronto las elecciones con muchísima ilusión. Me encanta estar en política actualmente y, cuando termine esta fase, volveré a mi trabajo.