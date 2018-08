El Supremo rechaza dos demandas que admitió contra el ERE municipal

Prosigue el goteo de resoluciones judiciales por los recursos que presentaron los afectados por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) realizado en el Ayuntamiento en 2012. Entre las últimas que ha transcendido se encuentran las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo donde se desestiman las demandas de revisión presentadas por dos de los despedidos. Se da la circunstancia de que estos dos casos son de los pocos que el Alto Tribunal llegó a admitir a trámite ya que el grueso de los que recurrieron ante esta alta instancia por los fallos desestimatorios del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) optaron por otra vía, la de presentar un recurso de casación para la unificación de doctrina, aunque no fueron aceptadas.

En cambio, una decena de despedidos, que eran representados por el bufete de Ramón Dávila, decidieron presentar una demanda de revisión de oficio de sus sentencias que ha tenido algo más de recorrido aunque, por el momento, sin resultado satisfactorio. Según los datos que han trascendido ya se han resuelto dos casos. Por lo tanto, se mantiene la misma tónica que ya fijó el Alto Tribunal cuando se pronunció sobre el ERE en 2014: se consideran procedentes los despidos de aquellos que a fecha de ejecutarse el expediente tenían 59 años al entenderse la edad como un criterio objetivo; y se califica de improcedente el de aquellos trabajadores que tenían menos de 59 años ya que no se siguió un criterio objetivo para su inclusión en el expediente, por lo que sus indemnizaciones pasaron de 20 a 45 días por año trabajado. De hecho, desde hace más de un año, es habitual en las juntas de gobierno local la aprobación de revisiones de estas obligaciones de pago del Ayuntamiento conforme van adquiriendo firmeza las sentencias.

La mayoría de afectados optó por otra vía procesal; el Supremo no la admitió a trámite

Ambos fallos judiciales están fechados a mediados de junio y en ellos se realiza un mismo razonamiento puesto que la base era la misma. Los apelantes alegaron que el Ayuntamiento no había adoptado de manera formal la decisión de que, en lugar de readmitirlos, optara por aumentarles la indemnización. Para refrendar este argumento, se recurrió a una petición que a finales de marzo de 2017 hizo el grupo municipal Ganemos Jerez al gobierno del PSOE donde le reclamaba el acta de la junta de gobierno local donde el ejecutivo del PP había adoptado la decisión de que, en el caso de que los despidos se declararan improcedentes, se optara por la indemnización en lugar de la readmisión. También se elevó al Alto Tribunal la respuesta del ejecutivo donde se señalaba que no se había localizado acuerdo alguno en este sentido, una respuesta que para la defensa de los afectados corroboraba que no se había adoptado la decisión en los órganos correspondientes. Su defensa se basaba en que debía revisarse la sentencia ya que hasta este momento procesal no se había logrado obtener el documento que acreditase que la opción de la indemnización se hubiera decidido en una junta de gobierno por lo que se había podido menoscabar su capacidad de defensa.

En cambio, el Tribunal Supremo no comparte esta aseveración al señalar que la petición que realizó Ganemos podría haberla realizado los propios afectados cuando se iniciaron los recursos o supieron de las sentencias. Incluso, el Alto Tribunal señala que tampoco el documento puede considerarse "decisivo" ya que la respuesta que dio el gobierno "no revela de manera inconclusa la ilegitimidad" de la decisión adoptada sobre estos empleados. No en vano, en la sentencia le reprocha: "Más que de un documento obtenido o recobrado, parece un documento expresamente solicitado para fundar esta revisión". Acto seguido, señala que en él "únicamente" se apunta "la ausencia de acuerdo por parte de la junta de gobierno" pero no que este órgano tuviese sus competencias "limitadas o condicionadas en este punto ni que se excedieran de las que tenía conferidas".

Mientras tanto, también continúan conociéndose los autos donde no se admiten a trámite los recursos para la unificación de doctrina presentados por muchos afectados. En lo que va de año, el Alto Tribunal ha emitido una treintena desde mediados del pasado año. Asimismo continúan produciéndose los pronunciamientos de casos que van más retrasados en el tiempo; son concretamente nuevas sentencias del TSJA confirmando las realizadas por los juzgados de lo Social de Jerez.