Suspendida la tradicional zambomba de la AAVV Cruz Vieja

La Asociación de Vecinos Cruz Vieja ha anunciado la suspensión de la tradicional zambomba que realiza en pleno corazón del barrio de San Miguel, y que estaba prevista para este sábado 18 de diciembre a partir de las 20 horas. El acto, como viene siendo habitual en los últimos años, iba a ser dedicado a la cantaora sanluqueña afincada en Jerez María Vargas.

Así lo ha reconocido su presidente, José Manuel Malvido que ha manifestado que la decisión "es de lógica tal y como está la situación sanitaria. Creemos que como está la cosa, no era momento de realizar aglomeraciones, por eso hemos tomado la decisión de suspenderla". De cualquier forma, ha confesado que "ya hemos preparado una placa a María Vargas, y como estaba dedicada a ella, en cuanto podamos organizaremos un acto para entregársela".

Malvido ha criticado también "la escasa ayuda" recibida por parte del Ayuntamiento. "Vamos a suspender la zambomba por el tema sanitario, pero me gustaría dejar claro que sólo hemos tenido zancadillas por parte del Ayuntamiento. No puede ser que nos pidan 600 euros para un seguro si queremos hacerla, sabiendo positivamente que la asociación no tiene un duro. Es triste que se habla mucho de apoyar las zambombas pero al final, a eventos como el nuestro, que tiene una historia y que intenta recrear las zambombas de toda la vida, sólo se le ponen trabas".

.