La iniciativa ‘Tejiendo ideas’ premia en su cuarta edición a siete proyectos sociales

El jurado de ‘Tejiendo Ideas’ 2019 ha deliberado y ha seleccionado siete proyectos de la cuarta edición del concurso y la última en la actual legislatura. Tal y como estaba anunciado, la comisión-jurado compuesta por Carmen Javaloyes Jaén, Beatriz Rodríguez ‘Lola Mento’, Agustín García Lázaro, María José Pacheco Guerrero y Juan Miguel del Castillo Moreno, elegida de forma democrática por Ganemos Jerez, ha dado a conocer las organizaciones cuyas iniciativas han sido premiadas, así como la cantidad asignada a cada una de ellas. Son las siguientes: Proyecto Siloé (1.500 euros), Proyecto Asociación Museke (1.500 euros), Proyecto Asociación Casiopea (1.500 euros), Proyecto Asociación Coherentes (1.500 euros), Proyecto Asociación Asperger (1.000 euros), Proyecto Efecto Huella (700 euros) y Proyecto Patio del Ampa del Retiro (300 euros).

El jurado ha querido dar prioridad a aquellas iniciativas encaminadas a cubrir necesidades más básicas. “Todas las ideas son estupendas, pero había que escoger y no ha sido fácil, aunque entre las personas del jurado no hemos tenido problemas”, aseguran sus miembros. “Esperamos que con estas cantidades puedan llevar a cabo, si no todo, al menos una parte de sus proyectos”, afirma Kika González, quien además agradece la participación de todos los colectivos.

El importe de las ayudas correspondiente a cada modalidad –Inclusión Social, Educación, Igualdad, Medio ambiente, Economía social, Desarrollo Rural, Cooperación Internacional, Arte y Cultura, y Conflictos laborales– se ha repartido a criterio del jurado, con un máximo de 6.000 euros por proyecto. El jurado podía reservarse el derecho a dejar vacía alguna de ellas.

El pasado 13 de marzo la agrupación municipalista Ganemos Jerez abrió el plazo para la presentación de proyectos a la cuarta edición de ‘Tejiendo Ideas’. Este año el número de iniciativas ha sido el más alto y consolidando el concurso. En total, el jurado ha valorado 31 propuestas, diez más que el pasado año. En esta convocatoria se han distribuido 8.000 euros entre las siete seleccionadas de las 30 iniciativas registradas hasta el pasado 25 de marzo. Sumado a lo ya distribuido a lo largo de la presente legislatura suma un total de 46.000 euros donados.

‘Tejiendo Ideas’ es un fondo económico, social y solidario donde se recogen el excedente de sueldo originado por las retribuciones de la diputada Ángeles González, que son la diferencia entre la retribución social y el tope salarial establecido en el código ético de Ganemos Jerez.

Este fondo fue creado para destinarlo a proyectos de entidades y de la ciudadanía, como los galardonado, que se presentan al concurso público, acorde con lo establecido en las correspondientes bases.