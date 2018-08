El Tío Pepe Festival se lo monta muy bien

Cuando uno se sienta a disfrutar de los conciertos del Tío Pepe Festival (TPF), desde esa cómoda perspectiva se observa y se piensa: "vaya, sí que está bien montado esto. No le falta un detalle". Esa conclusión es el primer objetivo de la organización. Así que, aquí ya todo está pensado. Tanto que, antes casi de que concluya la presente edición de 2018, en González Byass ya están con la cabeza en lo que pasará en 2019. Aforo, espacios, localizaciones, artistas, días, modos... "Aquí termina uno y empieza otro", cuentan desde la organización. Dentro de todo este gran planteamiento está el montaje de los escenarios y las gradas, el patio de butacas y el sonido que se suele iniciar unos diez días antes de que empice el TPF.

El vaciado de la fuente de Villa Victorina, preparar los jardines, aplanar las zonas donde irán las gradas, liberar algunos espacios de la bodega como La Tonelería para ubicar, por ejemplo, el Tío Pepe Festival Club... Es, en definitiva, preparar la bodega para el TPF. Así, son varias las empresas que trabajan en el montaje, una de ellas es 'Otón', responsable de la instalación de las gradas y los escenarios, unas de las intervenciones más complicadas por la cantidad de elementos que requiere. Por su parte, 'Edificarte' se encarga del montaje de los espectaculares palcos VIP (The Roof). "De un año a otro vamos mejorando, por ejemplo, en los accesos, estructurar las diferentes categorías de entradas para cada espectador", apuntan desde el TPF, que se iniciará el 9 de agosto y se desarrollará hasta el día 18 con conciertos y citas gastronómicas de cinco estrellas.

El patio de La Tonelería, con aforo para unas 1.700 personas, requiere de un montaje minucioso, cargado de detalles. En la empresa Otón se hacen cargo, ya conocen bien el terreno ya que han visto crecer 'en altura y número de gradas' el TPF desde sus inicios. El montaje de dichas gradas de exterior "lleva una logística de almacén por la que se pasan unos planos previos que chequeamos con González Byass y se envían a almacén, que tiene la labor más importante: aportar el material exacto. Esto es un puzzle formado por miles de piezas y no puede faltar ninguna", cuenta Isabelino Otón, uno de los gerentes de la empresa, que dirige a un equipo de montadores de 10 personas en dichas bodegas. Una vez que están disponibles todas las piezas en el sitio de montaje, se hace una primera labor de replanteo que permite que todas ellas cuadren perfectamente. "Aquí hay mucha altura y mucho peso y un milímetro aquí, son 10 centímetros arriba", explica Otón. El montaje se inició el martes y estará concluido este fin de semana. "La de La Tonelería es una grada muy específica que tiene mucho trabajo, es muy alta y estrecha, y conlleva cinco días de trabajo. Hay detrás mucha ingeniería: cálculos de peso, estabilidad y un gran coeficiente de seguridad para evitar cualquier incidente. Todo está bajo control porque además no se escatima en materiales", añade. El siguiente espacio que se monta es el escenario del jardín de Villa Victorina, "más amable para nosotros porque es menos complicado y es más fresquito. Sólo requiere el escenario",. Tiene una aforo para unas 500 personas y es un poco "el emblema del TPF". Lo primero que se hace allí es vaciar la fuente, instalar el escenario y llenar de nuevo el lago. Este año además habrá una orquesta así que la instalación será un tanto diferente.

Prevención de riesgos, salidas de emergencia, señalización, iluminación... Todo puede pasar o nada y hay que estar preparados. Nada escapa al TPF, ni tan siquiera el levante, con el que también se cuenta, aunque no aparezca. Son días de transformaciones, de ubicar camerinos improvisados, baños portátiles, de adecuación de los espacios para el TPF Club, 'The Village'... Porque la noche no se apaga con los conciertos. Esto, señores, sólo acaba de empezar.