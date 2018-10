Torra impulsa la agitación

Los Mossos cargan para evitar una invasión del 'Parlament'

Los Mossos hicieron anoche varias cargas para dispersar a centenares de personas que se habían concentrado tanto ante el Parlament como frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Barcelona. Los agentes cargaron primero contra los centenares de personas que se habían concentrado frente a la Jefatura de la Policía Nacional, y después contra las que se manifestaban ante la Cámara autonómica. Utilizando material antidisturbios, lograron dispersar a los concentrados, que mantenían un largo forcejeo con los agentes que custodiaban tanto la Jefatura Superior de la Policía Nacional, en la Via Laietana, como la sede de la Cámara catalana, en el parque de la Ciutadella. Los Mossos avisaron varias veces de que cargarían de forma inminente si no se disolvían y seguían lanzando objetos contra las sedes de la Jefatura y del Parlamento y contra los propios agentes que la custodiaban. En la concentración de la Via Laietana, lanzaron objetos y pintura contra los mossos que custodiaban el edificio, mientras que en la del Parlament trataron de quitar las vallas de protección y acceder a la Cámara, lo que no consiguieron por la actuación policial.