Trabajadores de ayuda a domicilio denuncian que no han sido vacunados

Algunos trabajadores de ayuda a domicilio han denunciado a este medio que finalmente no han podido vacunarse contra el Covid-19 ante la negativa de la administración. Se trata de un grupo de empleados y empleadas que han dado positivo por coronavirus en los últimos meses y a los que, según explican, "no se nos quiere vacunar por esta misma razón".

De hecho, en la jornada de ayer, en la que finalizaba esta primera dosis para los más de 700 trabajadores de este gremio, algunos de ellos se personaron personalmente en el hospital para ser vacunados y tuvieron la negativa por respuesta. "Nos han dicho que si no teníamos patología y éramos menores de 55 años, no nos vacunaban".

Esta situación ha sido denunciada ya a sus respectivos sindicatos, tratando así de conseguir "una explicación, porque no es justo que se haya vacunado a todos los sanitarios, hayan o no hayan pasado el coronavirus, y sin embargo a nosotros, que estamos en contacto permanente con personas de alto riesgo, no se nos quiera vacunar".

Otra de las razones que argumentan es que "no sabemos exactamente qué inmunidad vamos a tener, si van a ser seis meses o menos, porque además este virus afecta de manera diferente a cada persona", relata. De hecho, uno de ellos ha confesado a este medio que "yo perdí a un familiar por covid y no tenía patologías, por eso no te puedes fiar".

Por otro lado, algunos empleados vacunados con la AstraZeneca, que se puso a los menores de 55 años durante el pasado fin de semana, están teniendo reacciones a la misma, algunas con hasta 38 de fiebre, según han reconocido a este medio.