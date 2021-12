¿Transmitir conocimientos sin transmitir gérmenes?

Al finalizar el año hacemos una pequeña reflexión sobre la marcha de nuestra vida y, por ende, del curso que en realidad no ha hecho otra cosa que empezar.

Los tiempos cambian, las circunstancias concurren y varían según los acontecimientos. No hay dos momentos iguales ni dos personas con idénticas vivencias. Hay quien comienza un nuevo camino con esperanzadoras expectativas y quien va llegando a un ansiado destino con una experiencia demoledora.

Toda ayuda es poca, toda indicación es válida y merece consideración.

Se revisan las programaciones, se replantean las estrategias tras analizar los resultados y la evolución del alumnado.

Se organizan actividades complementarias, extraescolares, individuales o grupales en la medida que las indicaciones sanitarias lo permitan.

Transmitir el “germen” de la necesidad de aprendizaje, es decir, de las ganas de aprender y crecer intelectual y moralmente aporta un valor añadido al verdadero sentido de la Educación y a la auténtica misión de la Enseñanza.

Es extremadamente difícil alcanzar la felicidad pero es realmente sencillo gozar de momentos agradables disfrutando de las pequeñas cosas que nos rodean. No podemos rendirnos ante las dificultades sino que tenemos que replantear nuestra vida en general y nuestras actuaciones cotidianas en particular para ir logrando los objetivos que nos propongamos y que la realidad facilite o no impida.

Olvidemos el concepto peyorativo de los gérmenes (microbios que pueden transmitir enfermedades) sin olvidar de extremar las precauciones relativas a la salud personal y el bien común y busquemos el significado de la palabra ‘germen’ en el sentido de “semilla” inicial que permitirá desarrollar un mayor nivel de “crecimiento”.

No perdamos la esperanza de transformar el mundo. Empecemos por cuidar nuestro entorno inmediato. Disfrutemos de lo potencialmente entrañable que nos ha sido dado y empeñémonos en conseguir mejoras para un futuro compartido buscando garantías de sostenibilidad aprendiendo de un pasado dilatado que nos ofrece lecciones ineludibles.

Disfrutemos de un práctico paréntesis vacacional preparándonos para el año que se nos avecina. Felices Fiestas y nuestros mejores deseos para un futuro próspero.