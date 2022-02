Trece centros educativos de Jerez, incluidos en el Programa Profundiza

La Consejería de Educación ha hecho públicos el listado oficial de centros educativos de la ciudad que participarán este curso, 2021/22, en el programa Andalucía Profundiza, cuyo principal objetivo es potenciar el interés del alumnado por la ciencia y por la investigación, convirtiéndolos en agentes activos en la construcción de sus aprendizaje. El programa está dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria, en concreto, desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO.

En Jerez, el número de centros participantes se ha duplicado en este curso, pasando de los seis que se acogieron al mismo el pasado año a los trece con los que se cuenta este 2021/22.

A nivel de colegios son seis los que han sido incluidos en el programa. Así, el CEIP Pablo Picasso de Estella trabajará en el proyecto 'Picasso 2.0'; el CEIP Gloria Fuertes, con 'Plantamos en nuestro huerto, dejamos huella'; el CEIP Alfonso X, con 'Llegan los robots a nuestro cole I y II'; el CEIP Las Granjas, con 'Pensamiento computacional a través de la robótica' y con 'Aprendamos primeros auxilios'; el CEIP Antonio Machado con 'Tune it up'; y el CEIP Blas Infante, con 'Alice in wonderschool' y 'Coding in wonderschool.

A nivel de institutos, por su parte, forman parte de Andalucía Profundiza, el IES Padre Luis Coloma, con los proyectyos 'Iniciativa a la metodología de investigación científica'; y 'Desarrollo de la Inteligencia Emocional en ACC'; IES Romero Vargas, con 'Robótica con Lego'; el IES José Manuel Caballero Bonald con 'A ocho minutos luz' y 'Las hermanas del sol'; el IES Seritium, con 'Taller de matemáticas. Elaboración de una gymkhana'; el IES San Telmo, con 'Investigación en el IES San Telmo'; el IES Álvar Núñez con 'Los orígenes de la desigualdad en España. La historia nos persigue' y el IES La Campiña, de Guadalcacín, con 'Recreación de ecosistemas en el aula'.

En esta edición del Programa “Andalucía Profundiza” se mantiene la posibilidad de desarrollar los proyectos online, la preferencia del alumnado del propio centro y la gestión y seguimiento del Programa a través del Sistema de Información Séneca.

A lo largo de los años del desarrollo del Programa se han llevado a cabo muchos proyectos que han supuesto valiosas experiencias tanto para el alumnado como el profesorado y se ha establecido una dinámica de intercambio de experiencias que se consideran muy útil y enriquecedora para la comunidad educativa.