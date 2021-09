“No es normal la cantidad de ratas que hay aquí”

“Con ratas, basura, arbustos…” Así es la situación que la asociación solidaria ‘Unidos por la música’ está sufriendo en su sede, ubicada en el antiguo colegio Carmen Benítez, en el barrio de Santiago, debido a la situación en la que se encuentra un solar contiguo.

Juan Manuel Reganzón es el vicepresidente de la asociación solidario, que expone que el solar en concreto “lleva tiempo denunciado entre los vecinos. Nuestro local está pegado a él. Está lleno de árboles, basura, ratas… y tenemos las ventanas de la zona de reparto justo al lado”. Y es que la principal preocupación dentro de ‘Unidos por la música’ es precisamente la cercanía de los alimentos que colectan con la zona colindante.

“Hay veces que estamos allí y vemos a las ratas, y hemos tenido que poner una malla en las ventanas”, denuncia Reganzón. Por ello, desde la asociación han decidido solicitar al Ayuntamiento que se le permita limpiar y adecentar el solar “abandonado”. “Esto está muy abandonado e incluso les hemos dicho (al Ayuntamiento) que si podíamos limpiarlo nosotros, porque no se puede estar en estas condiciones”.

Escritos al Ayuntamiento “sin respuesta”

Sin embargo, esta opción no es tan sencilla. El solar contiguo tiene un propietario, por lo que desde la asociación tienen claro que “no queremos hacer nada ilegal, pero algo hay que hacer”. Después de mandar un escrito tanto a Alcaldía como a la delegación de Medio Ambiente, los cuales no han tenido respuesta, han podido conocer “gracias a gente del Ayuntamiento”, que el inmueble en cuestión “es de una persona de Madrid, por lo que están intentando contactar, pero no nos dicen nada más y esto cada vez está peor”.

Desde ‘Unidos por la música’ están tratando de poner solución a la situación, colocando mallas metálicas en las ventanas más cercanas al solar. Sin embargo, “cuando estamos allí vemos a las ratas subir por la malla”. Una situación”desagradable” con un problema que crece “ya que tenemos todos los alimentos recolectados puestos allí, a pie de ventana, y cuando hay reparto tenemos que estar pendientes para que no se cuele ninguna. Es algo muy incómodo”.

“Ya se ven hasta por el día”, denuncia el vicepresidente de la asociación solidaria, quien añade que los vecinos de la zona “lo han denunciado porque no es normal la cantidad de ratas que hay ahí. Por eso nos hemos ofrecido a limpiarlo, adecentarlo y así poder trabajar”.