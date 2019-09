Unión para que el Circuito de Jerez no se quede un año sin Mundial

Atónitos. Así quedaron aficionados, personajes del motor, políticos y empresarios nada más conocer las declaraciones de Carmelo Ezpeleta sobre la posible ausencia del Circuito de Jerez-Ángel Nieto en algunos calendarios a partir de 2022. Marc Márquez fue el primero en salir al paso de las afirmaciones. “A Jerez se tiene que ir”, dijo el campeón del Mundo de Cervera en declaraciones Diario AS. Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, dice que “peleará” y confía en que esto no se lleve a cabo. Antonio de María, presidente de los Horeca, hacía una valoración “negativa”. “Cualquier año que se pase sin celebrar el Mundial lo vamos a notar económicamente”. Manuel Méndez, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jerez, piensa que “Jerez debe ser una prueba fija. Es impensable dejar al Mundial sin una de sus mejores carreras”. Antonio Rosado, presidente de la Federación Unión de Motoclubes de Jerez, catalogó la noticia como “la llegada de una bomba. No me parece nada bien. No sé ni por qué tenemos que hablar de que Jerez se vaya a quedar sin prueba”.

Desde los distintos estamentos jerezanos se habla de negociación y pelea para que la ciudad no pierda el Gran Premio del Campeonato del Mundo. No obstante, Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna, dejó incluso un aviso a navegantes por si algún trazada piensa que tiene la sartén por el mango en las negociaciones: “Si a algún circuito no le interesa este sistema -el de rotación-, pues nos lo pondrá más fácil”.

El hecho de perder el Gran Premio supondrá un duro golpe para la economía de la ciudad, la provincia y la Comunidad Autónoma. Desde Ciudadanos, Méndez apuntó a este respecto: “Es un evento deportivo que da mucho a la marca Andalucía a nivel internacional. La idea de la Conserjería de Turismo es que el Circuito de Jerez siga aquí de forma permanente. El binomio de MotoGP y Circuito de Jerez debe permanecer en el tiempo. Creemos que es un error dejar a MotoGP sin una de sus mejores carreras es impensable. Trabajaremos para que las circunstancias no se den”.

Hoteleros y hosteleros tampoco recibieron bien la noticia. Serían el colectivo más damnificado, aunque no el único. Antonio de María, presidente de Horeca, señaló al respecto: “No tengo la evaluación económica, aunque las pérdidas serán importantes. Podemos decir que es el día más importante para los alojamientos y la hostelería de la provincia”. Sin embargo, De María iba un poco más allá y señalaba hasta donde puede llegar la onda expansiva si se consuma lo expuesto por Ezpeleta: “El problema es que cuando no se albergan este tipo de citas, los circuitos también dejan de ser atractivos para otras actividades comerciales. No es lo mismo jugar en un campo de golf donde se ha jugado la Rider Cup que en otro donde no se ha jugado ningún torneo. Al final, eso es un valor añadido”.

Antonio de María, a pesar de todo, cree que no habrá problemas. No todo es lo económico, piensa: “Yo confío en que el Circuito de Jerez se define como la Catedral del motor y eso se valorará por los equipos participantes. No creo que solo prime una decisión económica. Creo que Jerez siempre va a estar en la terna. Las condiciones de seguridad, las reformas que se hacen, el contexto de la climatología, servicios, gastronomía... Nos deja con la duda tras las declaraciones, pero tenemos la confianza de saber que nuestra oferta es insuperable. Nuestra oferta solo la puede superar el dinero. Superándola únicamente el dinero no creo yo que los componentes de la prueba estuvieran de acuerdo en dejar de venir a Jerez por más dinero. Sería muy lamentable que solo primara el dinero en esta puja”.

Antonio Rosado, presidente de los motoclubes de la ciudad, contraargumenta esto: “Si no fuera por el dinero, no estaríamos hablando de que Jerez puede salir del calendario. Jerez lleva toda la vida vinculada al motociclismo y ha contribuido a la grandeza de este deporte. Habrá que esperar de todas formas un poco más para ver qué ocurre. Ahora, paciencia, vamos a negociar y esperemos que no lo perdamos”.

Por último, Manuel Méndez, portavoz de Ciudadanos en la ciudad: “Sabíamos de la posibilidad, pero no teníamos ni idea de una decisión firme. La intención de la Conserjería de Turismo es que el Circuito de Jerez siga en el calendario de forma permanente, ya que tiene una gran repercusión en toda Andalucía. Se desplazan miles de moteros a Jerez, con la repercusión que eso conlleva. Si todas las administraciones vamos al unísono y entendemos que hay un interés general en ello, no los podemos permitir. Si hablas con aficionados y pilotos, la prueba especial es Jerez, que me perdonen los demás. Tenemos que poner todos de nuestra parte”.