Urbanismo demolerá la finca abandonada de Vista Alegre

La Delegación de Urbanismo está tramitando el procedimiento para la ejecución subsidiaria de las obras de demolición de la finca de la calle Vista Alegre 22, declarada en situación de ruina física inminente con el fin de dar solución a los problemas de inseguridad e insalubridad que genera entre la comunidad vecinal. Así se lo ha trasladado el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, a la Asociación de Vecinos ‘Viaje al fondo del mar’, en una visita realizada este miércoles a esta zona. Díaz les ha informado de las gestiones que se están llevando a cabo para poder ejecutar esta medida, que tiene un coste de 27.000 euros.

Como ha explicado Díaz, “la propiedad ha incumplido la orden de ejecución dictada en su día pidiendo la demolición del edificio y posterior limpieza del solar, por lo que desde el Ayuntamiento vamos a proceder a la ejecución subsidiaria de estas obras, con cargo a sus propietarios, poniendo fin a una situación que los vecinos vienen denunciando desde hace tiempo”. Asimismo, ha señalado que la finca “se incluirá en el Registro Municipal de Solares para ser sometida a un procedimiento de venta forzosa”.

En el expediente urbanístico se hace constar “que el estado de precariedad de la estructura del edificio genera una situación de peligro debido a la inestabilidad del mismo”, por lo que se determinó ordenar a la propiedad las citadas medidas en esta finca, convertida “en un depósito de basura y de todo tipo de desechos y en foco de incendios y ocupaciones ilegales, sin que sus propietarios hayan atendido en ningún momento nuestros requerimientos”.

En este sentido, el teniente de alcaldesa ha reiterado que “vamos a ser implacables respecto a determinadas actitudes de entidades financieras y empresas que no atienden los requerimientos de Urbanismo y que no cumplen sus deberes urbanísticos. Queremos transmitirles que no tienen sitio en Jerez, porque este Gobierno está actuando de manera firme contra el abandono de las fincas en inmuebles del centro y de la ciudad en su conjunto”.

Por su parte, Francisco Acosa, presidente de la asociación de vecinos, ha declarado que “es un problema que llevamos años reclamando y hoy estamos conociendo las posibles soluciones que están encauzadas, y que va a haber un final que es el que todos queremos, la demolición”.