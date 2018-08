Los VTC provocan pérdidas del 40% a los taxistas en 'La Parra'

Los taxistas de Jerez pararon ayer entre las once de la mañana y la una de la tarde. De los 178 taxis que hay en la ciudad se destinaron 45 vehículos a los servicios mínimos, entre ellos todos los PMR (los destinados a personas con movilidad reducida) y que ascienden en la actualidad a nueve.

La práctica totalidad de las paradas de taxis de la ciudad quedaron desasistidas, notándose especialmente vacías de la Alameda Cristina y la Plaza del Caballo.

La caravana provocó atascos de tráfico en calles como Medina, Porvera y Cristina

En la de la estación de trenes de Renfe hubo un pequeño retén para atender a los viajeros que se iban bajando en Jerez, aunque quedó sin servicio por momentos. Donde sí se mantuvo el servicio sin recorte alguno fue en el aeropuerto de 'La Parra', donde estuvieron los taxistas a los que les tocaba por turno atender los 12 vuelos que ayer estaban previstos y ofertaban un total de 2.106 asientos para los pasajeros. A este respecto cabe destacar que la de ayer fue la jornada con menor actividad en el aeropuerto de toda la 'Operación Salida' que se desarrolla esta semana.

A las once de la mañana los taxistas se concentraron en las instalaciones del botellódromo. La buena sintonía con la Policía Local permitió que un nutrido grupo de agentes en motocicleta vigilaran la zona y pusieran en marcha un dispositivo de seguridad mientras los taxistas abandonaban la explanada, donde se instalan las atracciones durante la Feria, y comenzaban a recorrer la ciudad en una larguísima caravana a partir de las once y media de la mañana. Momentos antes de iniciar la marcha se leyó un manifiesto de apoyo al sector en su lucha contra las plataformas VTC (vehículos de alquiler con conductor). Mientras duró la caravana no pararon de sonar los cláxones de los vehículos.

El itinerario de la caravana fue el siguiente: botellódromo, rotonda del Catavino, glorieta del Minotauro, estación de trenes, Corredera, plaza Esteve, Santa María, Honda, Rotonda de los Casinos, Alameda Cristina, Sevilla, avenida Alcalde Álvaro Domecq y de nuevo al botellódromo. Durante toda la manifestación agentes de la Policía Local desviaron el tráfico para evitar que se colapsara el centro de la ciudad, algo que se dejó notar especialmente en Medina y la confluencia de la calle Porvera conCristina, donde el tráfico (excepto los autobuses urbanos) fueron desviados a la zona de Tornería y San Marcos, mientras pasaba la interminable caravana de vehículos blancos.

El servicio volvió a la normalidad por la tarde, cuando los vehículos del grupo D se dirigieron a sus respectivas paradas. Cabe recordar que los taxis de Jerez se dividen en cuatro grupos a los que corresponde una letra a cada uno de ellos. Dicha letra se puede ver en el lateral trasero derecho de los taxis.

El presidente de la Asociación Jerezana del Teletaxi, Luis González, señaló a este medio que "aún es pronto para saber si mañana (por hoy) se volverán a mantener los paros", ya que todo apunta a que el conflicto del taxi puede acabar en cuanto una serie de medidas lleguen al consejo de ministros de este próximo viernes. Pese a todo manifestó a este periódico que "salvo que el conflicto se enquiste, es poco probable que continuemos mañana (hoy para el lector) con las movilizaciones".

Los taxistas de la ciudad, a través de su presidente denunciaron ayer que "a cada día que pasa se ven más vehículos VTC en el aeropuerto de Jerez. Es algo que va a más". A la hora de calcular el impacto que dichos vehículos de alquiler con conductor tienen sobre el sector local del taxi, González destaca que "se encuentra en torno al 40% la caída de ingresos que nos ha provocado en el aeropuerto".

Los taxistas mostraron todo su apoyo y solidaridad "con los compañeros de las grandes ciudades, especialmente Madrid y Barcelona, donde deseamos que se aplique la distribución 1/30 (un VTC por cada 30 taxis)", manifestaron.