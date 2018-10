Vecinos de La Marquesa, en pie de guerra por una obra

Los vecinos de La Marquesa están en pie de guerra por una obra en la barriada. El presidente de la asociación, Pedro Garrido, declara que junto a la residencia Suite La Marquesa hay un terreno colindante al edificio que "dijeron que se destinaría a pisos tutelados". "El problema es que hemos visto camiones de gran tonelaje entrar y salir del terreno, se ha cerrado al paso y nadie nos dice nada. Aquello era una vía de paso muy frecuentada y nos la cierran. Pedimos los permisos de obras y nos dicen desde el Ayuntamiento que no hay permiso de nada. Nos quedamos asombrados. ¿Cómo que esto se puede hacer? ¿Si cuando un vecino hace una pequeña obra en el baño tiene un inspector encima? Por no tener no tiene ni el cartel de la obra", recrimina Garrido.

La asociación ha dado parte de esta situación "en todos lados". "Es conocedor de lo que ocurre en La Marquesa tanto el delegado José Antonio Díaz como Francisco Camas. Nos dijeron que se iba a arreglar a primero de mes, pero estamos acabando septiembre y nada", denuncia el presidente vecinal.

"Aquí hay que poner ya pie en pared porque nadie se puede reír de los vecinos, y menos de las asociaciones que somos la que ponemos la cara cuando la responsabilidad es del Ayuntamiento. Queremos que el gobierno local se involucre", critica el representante de La Marquesa.

La federación Solidaridad se une a la reclamación de La Marquesa y denuncia que "estamos hartos de promesas incumplidas. No pueden decir que una cosa se va a arreglar y después no hacer nada". Así lo considera el vocal Manuel Cazorla quien subraya que están "asombrados ante la pasividad" del Ayuntamiento y reclama una "reunión urgente" con Urbanismo.

Por su parte desde el Ayuntamiento desmienten que no haya permiso de obras e informan de que en este terreno se habilitará una zona verde y aparcamientos para la residente. El delegado de Participación Ciudadana, José Antonio Díaz, explica que "durante una visita a la zona sí vimos que la valla estaba pegada al muro del colegio y emitimos un escrito para que la empresa retranqueara el vallado. Y así se hizo y el error está subsanado". "Lo importante es que una zona que estaba baldía y sucia, ahora se va a decentar y acondicionar. Es cierto que en su momento hubo un error, pero está arreglado. No debe haber polémicas", subraya Díaz.