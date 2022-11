Vecinos de San José Obrero: "Nos han dejado de la mano de Dios"

Vecinos de Santa Catalina en las casas de San José Obrero siguen enfrentados. En esta ocasión, una de las partes señala directamente al Consistorio. Cabe recordar que todo comenzó cuando se encontraron vallas y puntales en sus fachadas. Estos fueron colocados por la constructora de las nuevas viviendas de un solar colindante.

"Esta es la igualdad con la que el Ayuntamiento trata a los jerezanos. En la imagen se ven las nuevas viviendas de San José Obrero y detrás encerrados los antiguos vecinos de esa misma calle, un parque público obra del Ayuntamiento y se les deja a los otros vecinos una acera para que accedan a sus puertas y ventanas todas "ilegales", según el propio Ayuntamiento, igual que las de sus otros vecinos que se han quedado a oscuras", señalan algunas vecinas.

Su indignación se desencadena porque insisten en que "ya que son ellos los que conceden las licencias de obras, podrían, pero no han querido, dejar el mismo trocito de acera para todos". Aseguran que es lo único que pedían, un poco de espacio entre sus fachadas y las nuevas casas "para que entrase la luz y el aire y no han querido". Advierten de que ahora la mitad de los vecinos no pueden respirar y a la otra mitad "les pone delante de sus casas un parque y una zona de aparcamiento para que salgan por sus puertas ilegales". Acusan directamente a la regidora, Mamen Sánchez, de que "cuando su séquito ha inaugurado las obras, no las habrán visto, habría niebla, eso sí que se han puesto a favor de los de las nuevas viviendas, la mayoría comprada por funcionarios, entonces sí todo es ilegal y no importa dejar a familias sin luz ni aire", remachan.

Según los vecinos la solución hubiera sido que el ayuntamiento "pusiese las cosas en orden antes de edificar, pero han cobrado de la venta del terreno y no quieren saber nada y ahora a unos los condenan a malvivir y a otros los premian". Consideran que se les discrimina y con otros, en cambio, hay favoritismos. "Nos dejado de la mano de Dios, la mayor, gente sin recursos, hasta el punto de que los han demandado para que cierren y, sin esperar que una sentencia les de o no la razón, les han puesto un muro de bloques delante. Entre las ventanas y las nuevas casas hay una calle de cinco metros, que alguien nos explique en qué y a quien molesta", concluyen.

Ya en agosto, el representante de la constructora/cooperativa de estas viviendas aseguraba que contaba con el permiso del Ayuntamiento para poner un muro que tapase las puertas y las ventanas a estos vecinos, "cosa que se contradice con el PGOU, que especifica que no se puede construir a menos de tres metros, y menos cuando algunos vecinos tienen sus ventanas registradas en urbanismo y pasadas por el registro de la propiedad. Cómo pretenden taparlas si ha sido el propio Ayuntamiento quien las ha legalizado", puntualizaban los vecinos perjudicados.