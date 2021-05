La Asociación Ventana a la Esperanza prepara ya su próximo Festival Flamenco contra la violencia de género

La delegada de Igualdad y Diversidad, Ana Hérica Ramos, ha mantenido un encuentro con la Asociación Cultural Ventana a la Esperanza, entidad que ha mostrado su voluntad de volver a organizar para el mes de noviembre su Festival Flamenco contra la violencia de género.

Ana Hérica Ramos destaca "la sensibilidad que tiene la Fraternidad de Pastores Evangélicos de Jerez en todo lo que es el ámbito social. Los hemos tenido en primera línea con el dispositivo de reparto de alimentos, no solo donando alimentos, sino recursos de primera necesidad, y también suman su voz y su canto para unirse a esta lucha contra la violencia machista".

El presidente de la Fraternidad de Iglesias Evangélicas, Antonio Bonilla, ha señalado que "queremos seguir sumando contra la violencia de género. No hay que bajar la guardia, el año pasado no pudimos hacer actividades, pero este año no sólo vamos a organizar el festival flamenco sino que vamos a contar con una conferencia. La Iglesia Evangélica desde que nace lucha por los derechos de la mujer, y este año queremos que sea especial. Tenemos que trabajar, concienciarnos y sensibilizar a la ciudadanía".

La conferencia será impartida por Asun Quintana, fundadora y presidenta de la Plataforma Séneca Falls, y responsable del grupo de trabajo de Mujer en la Alizanza Evangélica Española.

Desde la Asociación Cultural Ventana a la Esperanza, Manuel Martín ha añadido que "tenemos muchas ganas este año de organizar este festival, tenemos que estar ahí, para nosotros es un tema de primera necesidad. Qué mejor que hacerlo cantando y poniéndole voz a esta lacra. La colaboración de los artistas es muy importante, porque a cada puerta que llamamos, se nos abre, y para nosotros eso es una bendición".