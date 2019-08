El Centro Asesor de la Mujer (CAM) atendió a 694 mujeres durante el primer semestre de 2019, y de ellas, un total de 335 mujeres recibieron asistencia por violencia género. La delegada de Acción Social y Políticas Inclusivas, Carmen Collado, y la delegada de Igualdad, Políticas de Juventud e Infancia, Diversidad, Vivienda y Coordinación de Distritos, Ana Hérica Ramos, han presentado un balance semestral que desvela que casi la mitad, el 48,2% de las mujeres atendidas por el Centro Asesor de la Mujer, fueron por casos de violencia de género.

Carmen Collado y Ana Hérica Ramos han anunciado que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, dentro de las ayudas contempladas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, ha concedido al Ayuntamiento de Jerez una nueva ayuda de 54.000 euros.

Carmen Collado ha subrayado que la sociedad española vive momentos “terribles y muy duros”. El pasado mes de julio once mujeres fueron asesinadas por violencia de género a manos de sus parejas o ex parejas, los peores datos registrados desde 2010. “Son mujeres asesinadas por violencia de género, y lo voy a repetir, por violencia de género, ahora que la Junta de Andalucía ha cambiado el término, ahora que es cuando vivimos el peor momento, con 38 mujeres asesinadas en lo que va de año 2019”.

Además han sido asesinados 3 menores y 27 han quedado huérfanos. De los datos facilitados por el Ministerio de Presidencia, en Andalucía han sido asesinadas 8 mujeres, el 21% del total, y es la comunidad autónoma con más muertes. Desde 2003, año que comenzaron ha registrase los datos, 1.013 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España.

Carmen Collado y Ana Hérica Ramos han destacado que, en el caso de Jerez, ha aumentado en un 35,24% el número de mujeres atendidas por violencia de género respecto al primer semestre de 2018, cuando entonces las mujeres atendidas por violencia de género fueron 244 mujeres.

La comparación evolutiva realizada por el Centro Asesor de la Mujer de Jerez señala que en 2017, durante el primer semestre se atendieron 314 mujeres por violencia de género y en el segundo semestre 231 mujeres. El año 2017 se cerró con 545 mujeres atendidas. En 2018, durante el primer semestre se atendieron 244 y el segundo semestre 337 mujeres. El año 2018 se cerró 581 mujeres atendidas. Esto supone un descenso de atenciones por violencia de género en el segundo semestre de 2017 (231 mujeres). Este descenso se mantuvo en el primer semestre de 2018 (244 mujeres), pero fue a partir del segundo semestre de 2018 (337 mujeres) cuando han aumentado las mujeres atendidas, ascenso que se mantiene en el primer semestre de 2019 (335).Carmen Collado ha expresado su deseo de que “se pare la tendencia porque los datos nos señalan que en el segundo semestre, en el verano, siempre hay un repunte”. Por ello ha calificado de “indignante la campaña de la Junta y es indignante que se quiera cambiar el término; se cambia porque no se cree en los derechos de las mujeres, por cuestión ideológica. No se puede equiparar violencia de género con violencia doméstica. Violencia de género es la que alude exclusivamente al daño, al asesinato, a la agresión de la mujer, a la sociedad patriarcal y machista. La realidad es esa y no se puede cambiar”, ha enfatizado.

De igual modo, los datos aportados por el Centro Asesor de la Mujer de Jerez reportan que han subido las intervenciones (consultas) un 15%, ya que el primer semestre de 2018 fueron 557 las consultas realizadas y en este primer semestre de 2019 han sido 641 consultas.

El Centro Asesor de la Mujer atendió a 694 mujeres, a las que se les han prestado 1.048 intervenciones (consultas) y se les han realizado 1.983 gestiones. También ha aumentado el número de mujeres alojadas en el recurso de emergencia para víctimas de violencias de género; en el primer semestre se han alojado 22 mujeres y en 2018 fueron 14, lo que indica un aumento del 57%.

Otro registro que se ha elevado es el número de solicitudes de dispositivos de teleasistencia móvil tramitados. Este semestre de 2019 fueron 27 frente a los 16 demandados en 2018, lo que supone un 68,7% más.Carmen Collado ha expuesto el perfil de las mujeres atendidas en el CAM. En cuanto a la edad, la atención más numerosa es en mujeres con una edad comprendida entre los 36 y 45 años, el 34,6%. La horquilla de edad de entre 15 y 45 años representa el 67 por ciento, y entre 26 y 55 años el 80 por ciento de las mujeres atendidas. “Llama la atención el porcentaje de mujeres jóvenes (entre los 15 y los 35 años) que acuden al CAM, el 32%, cifra esta que ha aumentado respecto del año anterior cuando se alcanzó el 30%”, ha indicado Carmen Collado.

Los datos del CAM señalan que las menores de 15 años atendidas fueron el 0,5 por ciento, de 15 a 25 años el 11 por ciento, de 26 a 35 años son el 21 por ciento, de 36 a 45 años el 34,6 por ciento, las mujeres de 46 a 55 años alcanzan el 22,4 por ciento, las mujeres de 56 a 65 años representan el 8,5 por ciento y las mujeres mayores de 65 años, el 2 por ciento.

Respecto al estado civil, predominan las mujeres casadas con el 28,67%. Hay una diferencia con el primer semestre de 2018, ya que por entonces el mayor colectivo de mujeres atendidas correspondió a las mujeres divorciadas/separadas, que ascendió a un 37,1%.

En cuanto al perfil de la formación académica, se aprecia un ligero aumento en el nivel académico debido a la edad media de las mujeres. De hecho, el 77% han cursado la ESO o FP. El nivel de estudios universitarios continúa siendo bajo, pues sólo el 8,72% poseen estudios universitarios, mientras que el 5,98% de las mujeres atendidas han cursado hasta bachillerato.

El perfil por nacionalidad demuestra que el 91% de las mujeres atendidas en el Centro de Asesor de la Mujer son españolas. “Aquí hay otro falso rumor porque la mayoría de las mujeres que sufren violencia de género son españolas y los maltratadores también son españoles, no son extranjeras ni extranjeros”. Las nacionalidades de las usuarias extranjeras son muy diversas. Hay mujeres de Noruega, Reino Unido, Eslovaquia, Argentina, Lituania, Marruecos, Brasil, Colombia, Nicaragua, Suiza, Bulgaria, Perú, Rumanía, Italia, Honduras, Venezuela, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Ecuador y Bolivia.

De las 694 mujeres atendidas en el CAM este semestre, 204 solicitaron información general, 89 mujeres fueron atendidas por la asesoría jurídica, 99 recibieron apoyo psicológico y 302 mujeres pasaron por la asesoría social.

En el recurso de emergencia para víctimas de violencias de género se han alojado 22 mujeres; en 2018 fueron 14, lo que indica un aumento del 57%. Por violencia de género fueron alojadas 13 mujeres y 8 menores. Por exclusión social recibieron alojamiento 9 mujeres y 21 menores.Ana Hérica Ramos ha subrayado que quienes piensan que “las mujeres y los hombres tienen los mismos problemas se equivocan”. Declaraciones de este tipo “hacen un flaco favor a la sociedad española porque en este caso (la violencia de genero) no hay homogeneidad. Los hombres y las mujeres no sufrimos los mismos problemas”, ha enfatizado.