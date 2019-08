El gobierno local pregunta al PP: “¿Vigilar la casa particular de García-Pelayo costó dos millones?”

El gobierno municipal ha mostrado su sorpresa por las críticas del PP sobre la vigilancia de la Policía Local en el edificio en construcción de la jefatura de La Asunción y “el coste, que según el PP, tiene dicha vigilancia”. Por ello, el ejecutivo se pregunta “si eso lo sabe el PP porque ¿ese fue el costo de la patrulla que vigilaba la casa particular de María José García-Pelayo?”. “Porque hay una cierta diferencia entre custodiar unas instalaciones públicas a un domicilio particular, que era vigilado hasta cuando la señora Pelayo dormía. ¿Eso tuvo costo o no? ¿Se quitó a una patrulla de la calle o no?”, cuestionan.

El gobierno municipal cree que “el PP de Saldaña no sólo va a perder las siglas, sino que ha perdido el norte y no recuerda ya lo que hicieron cuando gobernaron. Por esa regla de tres el gobierno de Pelayo-Saldaña no sólo puso una patrulla de Policía Local a vigilar el domicilio de Pelayo sino que también fueron los que pusieron el servicio de vigilancia de la Policía Local en la jefatura de La Asunción, cuando la empresa adjudicataria de la obra se marchó sin terminarla”.

El ejecutivo local señala que “hay diferentes edificios municipales cuya vigilancia está a cargo de la Policía Municipal, en algunos sitios de forma permanente y en otras, como base, pudiendo ser requeridos a atender cualquier urgencia cuando sean necesarios. Una estructura que lleva así establecida desde hace años y con gobiernos anteriores y que no supone un coste extra, sino que está dentro de la remuneración de la Policía”.