Vipsual y Cruz Roja se unen para reducir la ‘pobreza visual’ en Jerez

Vipsual y Cruz Roja ponen en marcha por segundo año una campaña solidaria para dar respuesta a la ‘pobreza visual’, una problemática que afecta a aquellas personas que no pueden asumir los costes de una correcta salud visual debido a que sufre necesidades económicas. La iniciativa, bajo el lema 'Vamos a mirar por los demás', se prolongará hasta el 31 de diciembre y estará activa en la tienda Vipsual de Jerez, en la calle de Santa María, 10.

“El año pasado pudimos hacer llegar 80 gafas a personas en situación de vulnerabilidad y el objetivo de esta edición es superar las 100", afirma Ángela Urtóller, directora marketing de Vipsual. “Por cada gafa graduada vendida en Vipsual, donaremos otra a Cruz Roja para que la hagan llegar a las personas que lo necesiten”, explica Urtóller.

La pobreza visual afecta a más del 20% de la población que vive en el umbral de la pobreza, un dato que aumenta al 27% en el caso de los niños. En hogares donde los ingresos son nulos o muy limitados, la compra de gafas no se sitúa como prioridad y esto deriva en problemas de visión más agudos con el paso del tiempo. Estos problemas no se limitan a la salud. Por ejemplo, no disponer de unas gafas también afecta al proceso educativo y al éxito escolar de muchos niños, y con ello se reducen sus oportunidades de evitar situaciones de exclusión social.

Plan Cruz Roja Reacciona

La campaña se enmarca en el Plan Cruz Roja Reacciona, con el que la organización humanitaria quiere dar respuesta al aumento de demandas de ayuda derivadas de la crisis económica. La situación actual provoca que muchos hogares del país atraviesen grandes dificultades para atender sus necesidades básicas, especialmente en vivienda, gas, electricidad, alimentos y transportes. También en lo que se refiere a la salud. Este incremento progresivo puede llegar a convertirlos en inaccesibles para los hogares más vulnerables.